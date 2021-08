Domenica 1 Agosto 2021, 05:01

Due persone denunciate per spaccio di stupefacenti. Dopo diversi appostamenti gli agenti del commissariato di polizia diretti dal vice questore dottor Riccardo De Sanctis sono intervenuti in due distinte circostanze. Nel corso dei servizi, i poliziotti di via Benedetto Croce a Cisterna hanno individuato, i due pusher residenti entrambi nella città dei butteri: P.D. di anni 42 e A.R. di 21 anni, già in passato responsabili di violazioni sulla normativa sugli stupefacenti. Gli stessi, soliti posizionarsi in luoghi strategici del centro storico di Cisterna di Latina, hanno attirato l'interesse degli agenti del Commissariato che, anche con la collaborazione della Polizia Scientifica, hanno documentato l'attività di spaccio organizzata dai due che sono stati sorpresi in possesso di numerosi dosi di stupefacente, pronte per la vendita, risultate essere complessivamente 15 grammi di cocaina e 50 di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e i due individui denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina per detenzione ai fini di spaccio. Continua l'operazione di contrasto, da parte delle forze dell'ordine, allo spaccio e consumo di droga specialmente nella zona della movida.

Daniele Ronci

