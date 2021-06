L'OPERAZIONE

È stato trovato con 125 chili di hashish nel furgoncino. Un cinquantottenne di Latina, nato e residente nel capoluogo pontino, è stato arrestato in autostrada dalla polizia stradale della sottosezione di Firenze nord, diretta dall'ispettore superiore Riccardo Galeano. Ora si trova ristretto nella casa circondariale di Sollicciano, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. Il corriere della droga viaggiava dal sud Italia e stava transitando sull'Autosole diretto verso il nord. Trasportava il grosso quantitativo di droga probabilmente per rifornire il mercato locale ed è stato scoperto grazie a un particolare che ha insospettito gli agenti della pattuglia che lo hanno fermato al casello di Firenze nord per un controllo di routine: il libretto di circolazione del furgoncino risultava essere del 2007, molto più vecchio del veicolo che l'uomo stava guidando. Così gli agenti hanno ispezionato il mezzo: si sono fatti aprire lo sportello sul retro e hanno notato che il vano posteriore era rivestito di legno: un particolare insolito per i furgoncini da lavoro come un Fiat Ducato.

A quel punto sono andati più a fondo: hanno aperto il rivestimento e trovato una specie di botola ad azionamento idraulico; sotto il pianale in pratica c'era un doppio fondo ed era pieno di buste di cellophane: 26 in tutto, termosaldate e tutte contenevano hashish. Il carico era grosso: 125 chilogrammi.

Per come è stato descritto dagli investigatori, il lavoro che nascondeva il doppio fondo era stato fatto da professionisti: talmente ben fatto che, se non fosse stato per quel particolare del libretto e per il legno che rivestiva il vano posteriore, probabilmente sarebbe passato inosservato anche agli occhi più esperti. All'ispezione però il pianale di legno posto a protezione del vano di carico, era risultato leggermente sollevato e le relative viti di fissaggio non perfettamente posizionate: così gli agenti lo avevano sollevato, smascherando il corriere della droga che è stato arrestato. Il furgone è stato sottoposto ad ulteriori approfondimenti: è così risultato rubato, circa due mesi fa, sempre a Latina. Era di proprietà di una ditta che ne aveva denunciato il furto. Il mezzo da lavoro poi era stato ripulito con nuove targhe e dunque riciclato per il trasporto illecito della droga. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'uomo arrestato, di cui non sono state rese note le generalità, risulta essere un volto già noto alle forze dell'ordine ma non per droga, bensì per reati contro il patrimonio. Con il ritrovamento di questo carico, il vaso è stato scoperchiato: sono dunque in corso indagini per capire da dove provenisse l'hashish e dove era diretto precisamente.

Stefania Belmonte

