Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

IL CASO

Non si è parlato solo di crisi politica l'altro pomeriggio in Consiglio Comunale ad Aprilia. Al centro del dibattito anche i debiti che il Comune ha con la società Acqualatina. Debiti che si starebbero riallineando grazie ad un accordo di transazione stipulato tra gestore ed amministratore. Proprio per questo la maggioranza Terra ha portato in aula l'accordo, da votare e rendere esecutivo immediatamente. La proposta non è piaciuta ai consiglieri del gruppo misto, Roberto Boi e Francesca Renzi. Ci siamo sentiti come persi di fronte ad un atto che solo apparentemente è contabile ma che in realtà riveste una enorme valenza politica, e rappresenta l'abdicazione e sconfitta contro il tanto sbandierato mostro Acqualatina, - dicono i due - da combattere in tutte le sedi, dalle piazze ai luoghi istituzionali, questo era l'atteggiamento che i più sapevano tenere da parte di questa maggioranza fino ad oggi. Il nostro è stato l'unico intervento al riguardo e la risposta dalla maggioranza è arrivata solo da un imbarazzato Vicesindaco Principi che ha affermato un paio di volte di avere le mani legate. Con molta disinvoltura la maggioranza ha liquidato un documento di transazione con l'ente Acqualatina, - spiegano ancora Boi e Renzi - stavamo in streaming ma avremmo tanto voluto guardare in faccia quei consiglieri che fino a poco tempo fa tuonavano peste e corna contro l'ente di gestione di cui facciamo anche parte. Tante domande abbiamo posto e ricevuto solo un abbiamo le mani legate. I due consiglieri del gruppo misto si rivolgono ora al sindaco Terra affinchè fornisca i chiarimenti necessari a tutti i cittadini: La lotta sulle barricade in contrapposizione ad oltranza in tutte le sedi contro un'imposizione voluta dalla Legge Galli? Ed i comitati No Acqualatina di cui molti di questa maggioranza facevano parte o ammiccavano elettoralmente, dove sono finiti? E le 5.000 famiglie che sono finite in causa con Acqualatina grazie all'invito fatto da questa coalizione civica e poi abbandonate a se stesse che penseranno? Ed il non presentarsi alle riunioni ATO4-Acqualatina cosa hanno sortito? C'è molta amarezza. Era tutta una manovra per accaparrare voti. La transazione con Acqualatina è stata approvata in aula con i 14 voti della maggioranza, l'opposizione si è divisa tra astenuti e qualche no. Stiamo risolvendo vicende aperte da troppi anni ha detto Marco Moroni di Unine Civica abbiamo raggiunto un accordo favorevole per l'ente che ha portato anche ad una riduzione del debito e alla possibilità di un piano di rientro. Stessa cosa sta accadendo per i debiti Asam. Per noi un grande risultato.

Ra.Pa.

