Niente locali parrocchiali per ospitare i 28 alunni delle due seconde classi elementari del plesso formiano di Castellone, ma doppi turni alternati, già dal prossimo lunedì, presso l'edificio centrale della Dante Alighieri, in via Divisione Julia. La decisione - scartate le due precedenti soluzioni della temporanea sistemazione nei locali adattati della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Vindicio o in quelli attigui alla chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Castellone, messi a disposizione dalla Curia è stata assunta ieri dal dirigente scolastico Vito Costanzo dopo una serie di colloqui con la dirigente ad interim dell'Ufficio tecnico del Comune e una riunione con una folta delegazione di genitori dei piccoli alunni. Quella che sembrava una soluzione accolta dalla gran parte dei genitori la sistemazione provvisoria nei locali adiacenti la chiesa di Sant'Erasmo, abitualmente destinati a catechismo e azione cattolica dei ragazzi del quartiere non è stata più perseguita perché, in seguito ad un sopralluogo congiunto con tecnici del Comune e della scuola, sono emersi problemi che non davano garanzie di sicurezza e richiedevano una serie di lavori che non si sarebbero potuti eseguire in tempi brevi. In attesa dell'arrivo dei container, già ordinati dal Comune e da collocare in aree già individuate della città, per lo svolgimento temporaneo delle lezioni, si è deciso, d'accordo con i genitori, di effettuare, a partire già dagli inizi della prossima settimana, i doppi turni a rotazione nell'edificio centrale della Alighieri che già ospita classi di scuola media ed elementare. «Si tratta di doppi turni, con igienizzazione delle aule lasciate dalle classi che vi svolgono lezioni in mattinata - ha precisato il dirigente Vito Costanzo che interesseranno solo per la prima settimana le due seconde classi ora rimaste senza aule, mentre nelle settimane successive si alterneranno anche le terze, quarte e quinte classi che hanno iniziato lunedì l'anno scolastico nell'edificio centrale. Restano, invece, a far lezione nell'ala dell'edificio di via Rubino alta le due prime classi elementari e le tre della scuola dell'infanzia». «Chiediamo a tutti, insegnanti, genitori e alunni, di compiere qualche sacrificio - ha aggiunto il dirigente scolastico in attesa dei container, ma soprattutto della conclusione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio di Castellone». Già, ma quale sarà il termine dei lavori affidati ad una impresa casertana dopo il finanziamento di 890mila euro? Nemmeno al Comune sanno rispondere. A febbraio o addirittura alla fine del corrente anno scolastico?

