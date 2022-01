Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:02

SAN FELICE CIRCEO

Giovanni Enrico Casciaro è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Felice Circeo. Cinquantanove anni, originario di Ortelle, chirurgo generale presso l'Università Sapienza Roma Polo Pontino, il professor Casciaro ha preso il posto della dimissionaria presidente Rita Petrucci, venendo eletto all'unanimità.

«E' un onore presiedere il consiglio comunale ha commentato il neopresidente in un periodo di crescita di San Felice, in cui stiamo lavorando a futuri investimenti e ad attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Saranno giornate impegnative, darò il massimo per ricoprire al meglio questo ruolo».

Oltre all'elezione del presidente Casciaro, è stata deliberata la surroga del consigliere Rita Petrucci. Il suo posto è stato preso da Fabio Beccari primo dei non eletti nella Lista civica Circeo Futura già delegato ai Lavori Pubblici e ai Servizi Tecnologici.

«Non mi sari mai aspettato il commento del neoconsigliere Fabio Beccari di entrare in consiglio comunale verso la fine della legislatura e soprattutto con queste modalità. Il mio impegno a fianco della maggioranza non è mai venuto meno: negli ultimi anni ho portato avanti la delega affidatami dal sindaco Schiboni. La nuova carica mi da ancora più entusiasmo a proseguire il mio lavoro».

