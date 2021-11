Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

PONTINIA

Il ristorante MateriaPrima di Pontinia ha ottenuto la sua prima stella Michelin. La notizia è arrivata allo chef Fabio Verrelli D'Amico venerdì sera e da allora la gioia è incontenibile. Lo chef e la sua squadra lavorano alla ricerca dei sapori più autentici pontini, letti in chiave moderna, fin dalla sua apertura, ormai più di sette anni fa e finalmente è arrivato l'ambito riconoscimento nel corso della presentazione della 67esima edizione della Guida Michelin Italia che ha assegnato 36 nuove stelle. «E' tutto vero... Grazie», sono le parole affidate a Facebook da Fabio Verrelli D'Amico che ringrazia tutta la sua squadra, Una famiglia, dice. «Sapevamo di essere sotto i riflettori, frequentemente ci hanno fatto visita gli ispettori e ogni anno queste visite sono cresciute, fino al 30 ottobre di quest'anno, data ultima prima dell'uscita della guida. Devo essere sincero, non ce la aspettavamo quest'anno», spiega Fabio Verrelli D'Amico. Ma come si riconosce un ispettore della Guida Michelin? «Nel tempo ovviamente si matura una certa esperienza, considerando poi che ci lavoriamo da anni. Quando entrano un po' mangi la foglia, il modo in cui mangiano, come osservano l'andamento del servizio in sala, non solo sulle loro scelte, ma anche come vengono trattati gli altri clienti perché tutti devono essere trattati al meglio delle nostre capacità. In genere l'ispettore sceglie 4 o 5 portate dalla carta e sono molto pignoli, come è giusto che sia. Una grandissima professionalità. Ci tengono all'anonimato e a una comunicazione corretta nel trend che seguono. E devono dire che sono molto contento di averla ricevuta quest'anno, quando gli ispettori hanno avuto modo di visitare i locali e osservare le dinamiche di sala oltre ad assaggiare le pietanze. Un'emozione indescrivibile». Ma cosa cambia ora per MateriaPrima? «Prima di tutto devo dire che da lunedì sera è veramente incredibile il numero di prenotazioni ricevute. Le abbiamo dovute chiudere perché mentre noi festeggiavamo continuavano ad arrivare mail e messaggi per prenotare un tavolo. Siamo praticamente pieni fino alla fine di dicembre. Poi chiuderemo perché il nostro progetto sta crescendo e iniziamo una ristrutturazione di circa due mesi. Dal 10 gennaio dunque chiuderemo per iniziare i lavori anche nel locale accanto che amplierà la sala attuale. Era arrivato il momento di fare un upgrade nel servizio e ora che abbiamo anche la stella è un motivo in più per andare avanti e continuare il nostro percorso. Conserveremo comunque lo stile attuale del locale, lo renderemo forse un poco più elegante, tutto su consiglio dello studio di architettura che ci segue da un anno».

Ovviamente cambierà qualcosa anche nella dinamica perché un locale che conquista una stella Michelin deve anche adeguarsi ai prezzi dei suoi pari, altrimenti si farebbe una concorrenza sleale. Ma c'è di più perché il Comune di Pontinia aveva già scommesso sulla crescita del locale e sta creando, con un apposito bando, anche un albergo diffuso in modo che anche turisti esterni possano fermarsi in zona a dormire senza arrivare necessariamente a Latina o Sabaudia.

