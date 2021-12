Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

LA NOVITA'

Si riunirà domani alle 18,30 il tavolo tecnico operativo per programmare i controlli a tappeto che interesseranno da nord a sud l'intera provincia nelle prossime settimane. Lo ha convocato il questore Michele Spina, che incontrerà tutti i compartimenti della polizia di Stato, i vertici dell'Arma e della guardia di finanza e anche le polizie locali. L'obiettivo è di pianificare le azioni da intraprendere nel periodo compreso tra il 6 dicembre e il 15 gennaio, quando entreranno in vigore le nuove normative anti covid sul super green pass, che tra pochi giorni sarà necessario anche per accedere in ristoranti e locali pubblici mentre la certificazione verde semplice (ottenuta dunque con test rapido) servirà per il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario regionale oltre che per alberghi, attività ricettive e sportive. Sarà anche il periodo delle festività natalizie, in cui si concentrerà una maggiore mobilità delle persone e in cui sono in programma mercatini ed eventi in molti centri del territorio. La linea è stata dettata con chiarezza dal prefetto Maurizio Falco nel corso del vertice di martedì: «Ci sarà massima attenzione e cautela ha specificato ma non saranno tollerati in alcun modo atteggiamenti di aperta sfida alle norme del Governo». Occorre dunque contenere il più possibile i contagi per non essere travolti dalla quarta ondata e in questa prospettiva i controlli delle forze dell'ordine, in funzione preventiva ma anche repressiva, saranno determinanti per il rispetto delle regole. In prefettura è già stata avviata una collaborazione con i sindaci e un colloquio con Camera di commercio e vertici del Cotral, perché proprio locali pubblici e trasporti saranno i settori chiave interessati dalla stretta del Governo. Il questore Michele Spina riunirà dunque tutti gli organi deputati al controllo per pianificare le operazioni dividendo i settori a seconda delle competenza e della copertura sul territorio, ma ha già annunciato che per le verifiche delle normative anti covid ci saranno pattuglie dedicate e monitoraggi mirati. L'intento è però anche quello di supportare l'attività dei gestori di bar, pub e ristoranti: «La prima linea di controllo spetta ovviamente a loro ha spiegato il questore e vogliamo che non avvertano il nostro intervento come vessatorio ma come un supporto al loro lavoro, per questo cercheremo di avviare un dialogo». L'attenzione è puntata però anche sui mercatini e le altre occasioni che potrebbero potenzialmente creare assembramento in prossimità delle festività. In questo caso non si esclude, nei comuni più grandi, di creare percorsi che possano facilitare e snellire la circolazione delle persone. Infine, il ripristino dell'obbligo della mascherina all'aperto è un'ipotesi che nessuno esclude nelle prossime settimane e che, come garantito dal prefetto, potrebbe essere adottata qualora le condizioni la rendano necessaria.

