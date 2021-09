Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

FORMIA

Profondo cordoglio ha suscitato a Formia e nel sud pontino la tragica morte di Bruno Lucciola, il 67enne ottico optometrista che nella tarda mattinata di lunedì, verso le 13, si è schiantato con la sua Honda Africa Twin contro il new jersey dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Vallata e Grottaminarda in direzione Napoli. La moglie 60enne Elisabetta Giardino, sbalzata pure lei di sella dalla moto, è tutt'ora ricoverata, per le fratture multiple riportate nell'incidente, all'ospedale Cardarelli di Napoli. I sanitari non avrebbero riscontrato lesioni interne. La salma del noto operatore formiano, che era uno dei componenti del Centro commerciale naturale Le due Torri di Formia, è attualmente presso l'obitorio dell'ospedale Moscati di Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico esterno. Dopodiché sarà restituita ai familiari per i funerali, che si terranno domani alle 10 a Formia nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, per poi proseguire per San Giorgio a Liri, dove sarà tumulato nella cappella di famiglia. Messaggi di cordoglio stanno pervenendo da più parti ai familiari, alle figlie Giorgia e Federica, ai fratelli, agli altri congiunti. Bruno Lucciola e la moglie Elisabetta, titolari di un negozio di ottica nella centralissima via Vitruvio, stavano rientrando da una breve vacanza in Grecia. La tragedia al chilometro 92 dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto tra Vallata e Grottaminarda, sulla via del ritorno a casa. Un improvviso sbandamento della moto sulla quale viaggiavano i due coniugi e lo schianto contro il new jersey, fatale per Bruno Lucciola, sbalzato di sella insieme alla moglie, rimasta ferita e trasferita in ambulanza in ospedale. Per il 67enne ottico formiano, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il suo decesso è stato istantaneo. Le cause del sinistro - forse un malore o un guasto improvviso al mezzo meccanico o altro - sono al vaglio della polizia stradale di Avellino. S.Gio.

