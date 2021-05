4 Maggio 2021

È morta a soli 45 anni, Enza Berti, attivista politica, da sempre impegnata a combattere le battaglie in difesa degli ideali in cui credeva. Proprio questa grande passione che aveva scelto di mettere a disposizione della collettività l'aveva resa così cara all'intera comunità setina che ora piange la sua scomparsa. La donna ha perso la vita nella mattinata di ieri, a seguito di un'emorragia cerebrale. Pochi giorni fa, infatti, la 45enne era stata colta da un improvviso malore ed era stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove aveva subito una delicata operazione chirurgica. Dopo l'operazione Enza ha continuato a lottare con tutte le sue forze, ieri il triste epilogo. In breve tempo la notizia è circolata sui social, lasciando sconvolti centinaia di persone che hanno voluto lasciare un messaggio cordoglio alla famiglia. Oltre ad essere stata per lungo tempo un'attivista del partito dei comunisti italiani di Sezze, Enza Berti aveva anche ricoperto un ruolo istituzionale durante il primo mandato di Andrea Campoli. Dal 2007 fino alle dimissioni rassegnate nel 2009, era stata nominata dall'ex sindaco di Sezze assessore con deleghe alle pari opportunità, semplificazione amministrativa e tutela dei consumatori. Un impegno che la donna ha onorato con profondo senso civico, tanto da guadagnarsi la stima dei numerosi concittadini che l'hanno ricordata con affetto sui social. Al momento sono in corso degli accertamenti per stabilire con certezza la causa della morte della 45enne che, stando a quanto riportato dai familiari, non soffriva di alcuna patologia.

