7 Maggio 2021

AMBIENTE

Un mistero? Forse no. Certo che quei dischetti sulle spiagge tra le più belle del litorale pontino non sono un buon biglietto da visita. Si suppone che i cilindri di plastica neri possano arrivare da un impianto di depurazione ma questo anziché fare chiarezza, unisce altri elementi all'enigma.

Andiamo con ordine: nei lidi di Vindicio, Gianola, Serapo e Sant'Agostino - meta estiva di migliaia di turisti - sono comparsi centinaia di piccoli cilindri di plastica, portati evidentemente dal mare.

Il movimento civico Un'altra città - non ha perso tempo e ha presentato un esposto alla Procura di Cassino e a quella di Latina per chiedere di accertare eventuali responsabilità.

I dischetti non sono una novità, purtroppo, su quelle spiagge. Tanto che c'è già un procedimento penale - avviato dalla Procura di Salerno - per una precedente ondata di oggetti di plastica. Si presume che fossero fuoriusciti dal depuratore di Capaccio Paestum. In quel processo - ancora nella fase preliminare - il Comune di Formia e quello di Latina si sono costituiti parte civile. Sono indagati otto tra funzionari comunali di Paestum e dirigenti della multinazionale francese Veolia. Quest'ultima è anche l'azionista privato e partner industriale di Acqualatina.

A COSA SERVONO

«Quei materiali possono avere diverse funzioni - spiega l'ingegnere ambientale Valerio Pizziconi - a titolo di esempio potrebbero essere degli anti coagulo per l'organico, oppure usati nelle vasche di sedimentazione per differenziare materiali fini da grossolani»

Chi ha presentato l'esposto non ha dubbi: «Si tratterebbe di supporti utilizzati dalla Veolia Water Technologie, il gestore privato di Acqualatina, per la depurazione delle acque reflue civili».

E qui il mistero si infittisce, come dicevamo, perché o sono nuovamente fuoriusciti dall'impianto del salernitano o arrivano da chissà dove. Il motivo è presto detto: «Solo il depuratore di Itri utilizza una tecnologia che coinvolge degli oggetti paragonabili a quelli ritrovati di recente sulle spiagge del litorale» - spiegano da Acqualatina. Solo che: «Ha una serie di barriere che impediscono fisicamente la fuoriuscita di eventuali oggetti».

L'INDAGINE

Ancora, può essere un ritrovamento datato nel tempo che è riemerso dalla sabbia a causa delle mareggiate? «Non lo escludiamo - dice Federico Giorgi, comandante della capitaneria di porto di Gaeta - sappiamo che in passato c'era stato questo problema, addirittura una decina di anni fa, comunque stiamo facendo tutte le verifiche del caso».

La Procura è stata informata e si valuteranno le azioni da intraprendere per provare a risalire alla fonte dell'inquinamento con materiale plastico.

Giovanni Del Giaccio

