IL CASOUn sito di stoccaggio rifiuti al posto di un centro logistico merci, già dotato di nulla osta del Consorzio per lo sviluppo industriale. E' questo il terreno, ricadente nel comune di Latina, individuato nell'ultima conferenza dei sindaci pontini per chiudere il ciclo dei rifiuti in provincia. Una soluzione che resta al vaglio di ulteriori approfondimenti richiesti dal sindaco Damiano Coletta ma che ha già varcato i confini del Lazio, spingendosi oltre il traforo del Gran Sasso fino a Teramo. Il terreno si trova in via Migliara 45, lato monti, alle spalle del negozio Orizzonte di fronte allo stabilimento Plasmon. Oltre 23 ettari interessato da un progetto su carta per la realizzazione di un centro logistico merci rimasto appeso ad un'istanza di permesso a costruire richiesta nel 2012, già dotato di titoli edilizi per le opere di urbanizzazione e di nulla osta dell'Asi di riferimento. Un affare da 7.128.000 euro, secondo l'ultima stima di circa due anni fa. Il fondo, della società Asfaltronto srl con sede ad Ascoli Piceno, è ora nella disponibilità della curatela fallimentare della stessa affidata ai dottori commercialisti Marco Fraticelli e Antonello Genua.La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo - giudice delegato Giovanni Cirilli - dopo un tentativo di concordato preventivo aperto nel 2013. I comuni pontini, riuniti del realizzando Ato rifiuti, qualora le verifiche richieste dovessero dare esito positivo, dovrebbero acquisirlo per farne la discarica per rifiuti provenienti da Tmb e gestirla in associazione tra enti. Ma a quale prezzo? Anche noi abbiamo avuto notizia di questo interesse da parte dei comuni della provincia di Latina afferma il dottor Fraticelli, che abbiamo contattato per saperne di più -. Personalmente, anche se alla curatela non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale, sto cercando di capire se la pubblica utilità a cui si dovessero appellare le municipalità, singole o consorziate, sia conforme ad una procedura concorsuale in corso. Il dottor Fraticelli spiega che per il bene immobiliare sito a Latina della società fallita, sono stati fatti uno o più tentativi di vendita all'asta senza alcun esito, partendo dal prezzo base di 7.128.000 euro come riportato nell'avviso di vendita - con possibilità di rilancio non inferiori a 145mila euro e non superiori a 712,800. Non conosco il prezzo attuale del terreno ha aggiunto perché siamo in attesa di una nuova perizia, alla luce delle aste andate deserte. E' chiaro che sarà di minore importo.Con la nuova stima sarà fissata anche la prossima asta, che stando ai tempi di costituzione dell'Ato e realizzazione del sito di stoccaggio (il presidente della Provincia Carlo Medici ha parlato di almeno 2/3 anni), dovrebbe avere luogo prima di qualsiasi proposta formale da parte del soggetto pubblico.Come a dire che non è detto che i comuni pontini, riuniti in Ato, qualora confermassero l'interesse per questo sito, possano arrivare in tempo ad accaparrarselo dal fallimento. Chissà, potrebbero trovare un nuovo proprietario. Intanto il dubbio sollevato dal dottor Fraticelli in merito ad un'eventuale esproprio per pubblica utilità, lo abbiamo sottoposto al presidente della Provincia. L'acquisizione può avvenire anche a seguito di una trattativa, ma in caso dovesse fallire possiamo sempre ricorrere all'esproprio, risponde sicuro Medici.Tengo a precisare aggiunge il presidente che parlare di acquisizione in questo momento è del tutto prematuro. Il sito che abbiamo prescelto deve essere valutato prima in termini di viabilità, in termini di conformità ai piani rifiuti della Regione e della Provincia, alla normativa di riferimento.Eppure la soluzione indicata dalla conferenza dei sindaci di appena una settimana fa sembrava ampiamente approfondita dal lavoro istruttorio dei tecnici dell'ente di via Costa. Doveva servire a stoppare il rischio che il commissario ad act, fresco di nomina, potesse scegliere siti diversi da quelli pensati dai sindaci pontini.Rita Cammarone