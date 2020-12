TIVOLI

Prese di posizione e dichiarazioni di fuoco contro la discarica, si è di nuovo accesso il fronte di protesta contro l'idea di portare rifiuti, seppur inerti, a poche centinaia di metri dal confine della Villa di Adriano. Dopo la nomina del Tar di un commissario ad acta, Angelo Borrelli attuale capo della Protezione Civile, che dovrà decidere le sorti del progetto sono tornati sugli scudi i Sindaci di alcuni comuni confinanti, associazioni, comitati ed il direttore dell'istituto autonomo Villa d'Este - Villa Adriana, Andrea Bruciati L'area in questione, una vecchia cava tra San Vittorino e Corcolle in località Porta Neola, si trova in uno spicchio di agro romano ancora incontaminato, tra il Sito Unesco di Tivoli e dei ponti di antichi acquedotti romani di straordinaria bellezza.

«È impensabile, scriteriato e dettato solo da ragioni economiche aberranti - commenta Bruciati -, attuare un progetto del genere accanto alla villa di Adriano». Un'area da tutelare e valorizzare: «L'Istituto, lo scorso 10 ottobre proprio nella dimora imperiale, ha promosso un incontro/osservatorio per discutere e continuare un confronto sulle opportunità e le criticità che coinvolgono i vari Comuni interessati nel progetto di un distretto di sviluppo sostenibile dell'Agro Romano tiburtino-prenestino e della Valle dell'Aniene. Credo fermamente in una rinascita culturale del territorio che abbia anche forti componenti valoriali, soprattutto morali, dove la crescita si accompagna ad una ripresa economica dove la valenza sociale e l'attenzione al benessere del cittadino siano imprescindibili».

Sulla stessa linea anche Alleanza Prenestina, un network di associazioni. «Ribadiamo il convinto no ad ogni ipotesi di intervento che possa minacciare l'integrità dell'ambiente di un comprensorio destinato alla conservazione attiva degli eccezionali valori naturali e storico-archeologici che ospita. Le amministrazioni locali e le Comunità Montane hanno già approvato delibere di indirizzo fondate sul nostro Manifesto, indicando la strada da seguire per il Vallone di Acqua Rossa. Uno straordinario canyon che ospita una delle cascate più pittoresche del Lazio, Ponte Lupo eccezionale testimonianza dell'ingegneria idraulica di epoca imperiale, sorgenti di acque solfuree, antiche colate di crateri eccentrici del vulcano laziale, piante ed animali rari, deve divenire la prima Riserva Naturale Regionale dell'agro tiburtino-prenestino».

Proprio per rimarcare la bellezza di quel territorio incontaminato il principe Urbano Barberini, già assessore alla Cultura di Tivoli, ha organizzato nei prossimi quattro mesi, ovvero il tempo concesso dal Tar al commissario di valutare il progetto, delle visite guidate a Ponte Lupo. La prima è in programma per l'8 gennaio. Proseguiranno due volte al mese, informazioni e prenotazioni pontelupo@gmail.com.

