Nuova serie di avvisi di garanzia nell'ambito dell'indagine Dirty Glass' che a settembre dello scorso anno ha portato all'arresto di undici persone tra le quali l'allora presidente di Confartigianato Luciano Iannotta e l'imprenditore Luigi De Gregoris. Ora la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha fatto partire altri 20 avvisi che riguardano una serie di reati per i quali gli undici indagati e altri sono a piede libero. La prima fase dell'inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Corrado Fasanelli, Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro, aveva individuato una rete di relazioni attraverso cui gli indagati, tra cui imprenditori della provincia di Latina ed altri di origini campane, gestivano le proprie attività commerciali realizzando profitti illeciti derivanti dall'acquisizione di beni distratti da società commerciali in dissesto, dalla turbativa di procedimenti di esecuzione e da attività di riciclaggio di proventi di attività delittuose.

Ga gli accertamenti sono andati avanti e nel frattempo sono stati accertati una serie di altri reati. I nuovi avvisi di garanzia sono destinati a Luciano Iannotta, il figlio Thomas Iannotta, Luigi De Gregoris, il poliziotto Ivano Stefano Altobelli, Giuseppe Giuliano Cavallo, il faccendiere Natan Altomare, Michele Tecchia, Pasquale Pirolo, Gaetano Del Vecchio, il colonnello dell'Arma Alessandro Sessa, Luigi Di Girolamo, finanziere di Priverno, e ancora Fabio Zambelli, Ermelinda Taiani, Adriano Franzese, Andrea Caputo, Franco Pagliaroli, Elena Del Genio, Daniele Ruggiero, l'imprenditore Franco Cifra nonché la società Italy Glass spa.

Oggetto di questo secondo procedimento la falsa denuncia di intimidazione presentata da Luciano De Gregoris, le ipotesi di reati fallimentari relative alla Pagliaroli Vetri srl, le manovre attorno alla Taiani Group srl, i reati tributari con la Pì&Dì srl, la promessa di una mazzetta da 25mila euro a un funzionario dell'Agenzia delle entrate per evitare un pignoramento a Iannotta, alcune ipotesi di autoriciclaggio di denaro, la promessa di una tangente da 50mila euro a Zambelli, impiegato della Corte dei Conti, le armi e ancora gli accessi abusivi alla banca dati interforze che avrebbe compiuto il finanziere Di Girolamo, in servizio all'aeroporto di Fiumicino, le soffiate relative a un'indagine per droga, una truffa a Invitalia e gli affari col clan Di Silvio.

Per quanto riguarda il filone principale di Dirty Glass' la prima udienza del processo con rito immediato è fissata per il 9 febbraio prossimo.

Elena Ganell

