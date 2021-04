2 Aprile 2021

Rischia di essere spacchettata' e disperdersi in una serie di processi diversi l'inchiesta Dirty Glass' che il 16 settembre dello scorso anno aveva portato all'arresto di undici persone e al sequestro di quattro società operative nel settore della lavorazione del vetro. Ieri mattina a Roma nella prima udienza del processo che si svolge con giudizio immediato la difesa di Luciano Iannotta, ex presidente del Terracina Calcio ed ex presidente provinciale di Confartigianato, dell'imprenditore Luigi De Gregoris, di Pasquale Pirolo, Natan Altomare, del colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, del carabiniere Michele Lettieri Carfora, dell'imprenditore di Latina Franco Cifra, di Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani ha infatti sollevato una eccezione sulla competenza territoriale dell'organo giudicante. Gli avvocati Renato Archidiacono, Luca Petrucci, Silvia Siciliano, Gianmarco Conca e Oreste Palmieri hanno chiesto che a giudicare i diversi reati dei quali sono accusati gli imputati materia fiscale e tributaria, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo al sistema informatico, rilevazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona, detenzione e porto d'armi da fuoco siano i Tribunali competenti sui territori dove tali reati sono stati concretamente commessi vale a dire Roma, Latina, Benevento e Civitavecchia. L'inchiesta aveva svelato come, le persone coinvolte, attraverso una rete di relazioni gestivano le proprie attività commerciali realizzando profitti illeciti derivanti dall'acquisizione di beni distratti da società commerciali in dissesto, dalla turbativa di procedimenti di esecuzione e da attività di riciclaggio di proventi di attività delittuose. Un quadro generale quello fornito dai pubblici ministeri Claudio De Lazzaro, Luigia Spinelli e Barbara Zuin della Direzione Distrettuale Antimafia che è stato ricostruito anche grazie alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia Agostino Riccardo e Renato Pugliese che ha retto davanti al Tribunale del Riesame. I numerosi reati che vengono contestati agli imputati sono infatti stati effettivamente commessi in luoghi diversi: Benevento, Latina, Roma e Civitavecchia. Insomma in territori di competenza di fori diversi. Da parte loro i pm hanno invece chiesto ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Roma che il processo venga celebrato a Latina. Tutto rinviato all'udienza del 9 aprile quando il Tribunale scioglierà la riserva comunicando dove gli undici verranno giudicati.

