La posizione di Natan Altomare nel processo Dirty Glass è stata stralciata e ridimensionata: il fisioterapista sarà infatti processato da solo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Fabio Velardi per ricettazione e turbativa d'asta: la prima udienza è stata fissata per il 7 ottobre e nel frattempo il giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota ha revocato gli arresti domiciliari concedendo a Altomare, difeso dall'avvocato Pasquale Cardillo Cupo, i solo obblighi di firma. Intanto è tornato a Latina per competenza il processo principale, quello che vede sul banco degli imputati l'imprenditore ex presidente del Terracina Calcio ed ex presidente provinciale di Confartigianato Luciano Iannotta, l'imprenditore Luigi De Gregoris, Pasquale Pirolo, il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, il carabiniere Michele Lettieri Carfora, l'imprenditore di Latina Franco Cifra, Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani, finiti nell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e accusati di reati in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento reale, turbativa d'asta, sequestro di persona e detenzione e porto d'armi da fuoco. Ad aprile scorso la prima sezione del Tribunale di Roma ha stabilito che il foro competente è quello di Latina al quale ha tramesso tutti gli atti relativi al processo che, su richiesta dei pubblici ministeri Claudio De Lazzaro, Luigia Spinelli e Barbara Zuin della Dda, si svolge con giudizio immediato.

E. Gan.

Domenica 20 Giugno 2021, 05:02