26 Marzo 2021

SEZZE

La seconda volta è quella buona. Dopo il goffo tentativo di qualche giorno fa, i consiglieri comunali di Sezze sono riusciti a sfiduciare il sindaco e a sciogliere definitivamente la massima assise cittadina. A mettere la parola fine sul mandato di Sergio Di Raimo, avvalendosi del meccanismo delle dimissioni contestuali, sono stati i 9 consiglieri che nei giorni addietro avevano erroneamente protocollato le proprie dimissioni via Pec. La commedia degli equivoci che ha visto come protagonisti gli esponenti dell'amministrazione Di Raimo era iniziata martedì mattina, quando il primo cittadino aveva protocollato una nota indirizzata a tutti i consiglieri comunali in cui li invitava a dimettersi in blocco, in modo da scongiurare i 20 giorni di incertezza e di pressioni necessari prima che le sue dimissioni diventassero irrevocabili.

Un messaggio apparso, evidentemente, poco chiaro agli occhi dei consiglieri comunali che in quell'occasione si dimisero sì, ma autonomamente e individualmente, vanificando i requisiti che il numero 3 dell'articolo 141 del Tuel richiede per far scattare lo scioglimento immediato del consiglio. In 11, nel corso di martedì, avevano deciso di rimettere il proprio mandato, 8 di maggioranza (Eramo, Fiorini, Di Pastina, Rizzo, Polidoro, Ferrazzoli, Barbati e Roscioli) e 3 di opposizione (Moraldo, Palombi e Contento). Solo Eramo e Roscioli però lo avevano fatto seguendo le indicazioni previste dalla normativa, presentando le dimissioni personalmente in Comune. Le restanti 9 dimissioni invece sono state ritenute inefficaci dal segretario comunale, Clorinda Storelli. Equivoco che ha consentito ai consiglieri di protocollare nuovamente le dimissioni, in contemporanea, nella giornata di ieri e sancire, questa volta sì, lo scioglimento immediato dell'assise cittadina, così come chiesto dal sindaco Sergio Di Raimo. Appello che non è andato giù ad alcuni esponenti del consiglio comunale che hanno scelto di non prendere parte a quello che è sembrato a tutti gli effetti un tentativo di uscire in sordina, sottraendosi al confronto con la cittadinanza. «Il sindaco avrebbe dovuto convocare un consiglio comunale e chiedere la fiducia in quella sede - ha dichiarato il consigliere di Italia Viva, Giovanni Bernasconi - solo in questo modo ognuno dei dimissionari avrebbe potuto fare chiarezza sulla propria posizione, prendersi la responsabilità delle proprie scelte e dare risposte alla cittadinanza». L'assenza di Bernasconi e di altri 4 consiglieri comunali (Martella, Di Palma, Di Pastina e Calvano), non ha tuttavia impedito il raggiungimento della maggioranza necessaria per sfiduciare il sindaco uscente. Già da oggi, dunque, il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, potrebbe indicare il nome del commissario che si dovrà occupare dell'ordinaria amministrazione del comune lepino, traghettando l'Ente fino alla tornata elettorale di ottobre.

Francesca Leonoro

