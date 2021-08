Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

A Latina la raccolta differenziata arriva al 38,37%, segnando in pochi giorni un incremento di circa otto punti percentuali. Un balzo in avanti che entusiasma l'azienda speciale Abc.

Nel capoluogo pontino il miracolo è avvenuto nei giorni di emergenza rifiuti dovuta al fermo temporaneo dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia. Nel mese di luglio, metà del quale trascorso con il problema della frazione indifferenziata rimasta su strada, l'Abc Latina ha conteggiato il sostanziale incremento, attribuendolo al responsabile comportamento degli utenti del servizio igiene urbana che hanno massimizzato i flussi di rifiuti a recupero. Determinante è stata la risposta della cittadinanza che ha mostrato un atteggiamento di fattiva collaborazione come rappresentato dai numeri che, nel mese di luglio, vedono salire la percentuale di raccolta differenziata a 38,37%, si legge infatti in una nota stampa diffusa ieri dall'azienda speciale. Vogliamo ringraziare la cittadinanza che con grande senso civico ha accolto l'invito a differenziare i rifiuti, riducendo al minimo l'indifferenziato. - ha aggiunto il presidente Abc Gustavo Giorgi - I dati mostrano una netta impennata sia per il totale raccolto che per tipologia di rifiuto.

ALLARGAMENTO

Nelle aree servite dal nuovo servizio porta a porta, iniziato il 15 marzo scorso a Latina Scalo, Borgo Piave, Borgo Faiti e Borgo San Michele, la percentuale di raccolta differenziata continua a registrare un trend di crescita positivo, secondo i conteggi di Abc: «Nel mese di aprile è stato raggiunto il 78%, cui è seguito nei mesi di maggio, giugno e luglio, rispettivamente l'81%, il 77% e l'82%». Si tratta di percentuali virtuose ma nel contempo penalizzate da una media cittadina che, nonostante il balzo in avanti del mese di luglio, si posiziona al 38,37%. Per uscire dal tunnel e rendere il capoluogo di provincia un comune riciclone occorre estendere il porta a porta anche in altri quartieri, in primis Q4 e Q5. Un'attività già programmata che attende di essere messa in pratica. «Ci vorrà settembre. La ditta che ha vinto il bando per la distribuzione dei kit sta predisponendo tutta la macchina organizzativa», fa sapere l'assessore all'Ambiente Dario Bellini. «Dopo la pausa di Ferragosto faremo il punto con i vari fornitori e poi decideremo una data precisa», ha aggiunto il direttore generale Abc Silvio Ascoli.

L'EMERGENZA

L'azienda speciale ieri ha fatto il punto anche sull'emergenza evidenziando che in questi giorni tutte le situazioni di disagio relative alla frazione indifferenziata saranno normalizzate, avendo in precedenza cercato soluzioni per evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari ed essendo ora tornato a regime l'impianto di Aprilia. «Un ringraziamento va all'amministrazione comunale e in particolare all'assessore Bellini per l'impegno profuso nel corso di queste settimane di emergenza ha dichiarato il direttore Ascoli -. Doveroso, inoltre, ringraziare tutte le dipendenti e i dipendenti di Abc, in particolare gli operatori che hanno lavorato con impegno e serietà, anche in situazioni gravose».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA