Scadrà oggi alle 12:00 il termine utile per presentare alla segreteria comunale di Sezze le liste per l'elezione del consiglio e le relative candidature, in vista della tornata elettorale in programma per i prossimi 3 e 4 ottobre.

Alcuni dei cinque pretendenti che concorreranno alla carica di sindaco hanno già depositato le candidature a loro sostegno, che attendono solamente di essere sottoposte al vaglio della Commissione elettorale circondariale. Tuttavia, salvo eclatanti copi di scena dell'ultimo secondo, si conosce già il numero e il nome di ogni lista che si presenterà alle urne tra trenta giorni.

La coalizione più numerosa si conferma quella dell'ex sindaco, Sergio Di Raimo. Il candidato Dem, oltre all'appoggio del Partito Democratico, potrà contare su altre quattro liste: Sezze Futura, Sezze Protagonista, Di Raimo sindaco e Per Sezze.

Quattro liste per la coalizione di centro-destra, guidata dall'ex consigliere comunale, Serafino Di Palma. Oltre alla Lega e a Fratelli d'Italia, il 74enne sarà sostenuto anche dalle liste Impronta Setina - Di Palma Sindaco e Sezze Cambia.

Occhi puntati anche sul civismo, con il commercialista, Lidano Lucidi, che presenterà il suo movimento Identità Setina sostenuto dall'omonima lista e da Lucidi Sindaco e Progetto Sezze 2000.

Una sola lista a testa, invece, per i candidati Rita Palombi e Mirko Millozza.

L'ex consigliera comunale riproporrà il movimento Sezze Bene Comune e il giovane Millozza sarà invece il rappresentante del Partito Comunista Italiano.

