Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

SEZZE

Si profila una corsa a quattro per le prossime amministrative di Sezze. Il Partito democratico torna a scommettere su Sergio Di Raimo, sindaco fino al marzo scorso quando si è dimesso insieme alla maggioranza dei consiglieri a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Omnia 2 sullo scandalo del cimitero. Tra gli sfidanti dell'ex primo cittadino dem ci sarà il civico Serafino Di Palma, già consigliere comunale per una ventina di anni, e nel 2007 anche candidato sindaco del centrodestra. Questa volta a sostenerlo ci saranno, oltre a un gruppo di civiche, Lega e Fratelli d'Italia. Sezze Bene Comune resta in campo con la sua leader Rita Palombi, di nuovo aspirante sindaca. Palombi nella passata amministrazione ha condiviso i banchi dell'opposizione, sia pure in maniera del tutto autonoma, con la squadra concorrente Bianco Leone. La quarta candidatura a primo cittadino è stata attribuita a Lidano Lucidi, sempre interessato alla politica locale e provinciale senza mai ricoprire però cariche elettive. con una formazione trasversale.

IL BIS DI DI RAIMO

Il sostegno al commercialista Di Raimo da parte del Pd è arrivato dal direttivo che a maggioranza schiacciante ha approvato la mozione per la sua ricandidatura a sindaco di Sezze. Il lavoro svolto dalla passata amministrazione si legge in una nota stampa dem - ha permesso di porre le condizioni per importanti risultati che arriveranno nei prossimi mesi. La comunità di Sezze ha bisogno di un Partito Democratico forte e di una squadra di governo all'altezza della situazione, che possa portare a compimento e ulteriormente migliorare la qualità del lavoro svolto in questi anni. Nessun accenno al commissariamento dell'amministrazione comunale a guida Pd, ma la convinzione che in questa fase e in questo contesto il candidato sindaco che possa meglio garantire esperienza, competenza amministrativa ed al contempo un sistema di alleanze largo e rappresentativo sia il sindaco uscente Sergio Di Raimo, da sempre militante nel Pd.

DI PALMA

Il civico Di Palma, 73 anni, ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, vuole guidare un'amministrazione che non condivida nulla con la precedente. Con il sostegno dell'avvocato Paride Martella, ex candidato sindaco della coalizione Bianco Leone, ieri ha incassato l'appoggio di Lega e Fratelli d'Italia. Dopo la mala-gestione che ha travolto le amministrazioni di centrosinistra sul cimitero di Sezze, la visione della Lega si sposa con il progetto politico del candidato sindaco Di Palma'', ha detto il senatore Gianfranco Rufa, coordinatore provinciale di Latina della Lega. A fare eco alle sue parole anche il numero uno pontino di FdI: Daremo il nostro pieno sostegno Di Palma con la certezza che saprà voltare pagina rispetto alla storica gestione di centrosinistra culminata con gli scandali avvenuti durante l'ultima amministrazione finita in anticipo, ha spiegato il coordinatore provinciale del partito, il senatore Nicola Calandrini .

PALOMBI

Sezze Bene Comune forse avrebbe voluto unirsi ad un Pd, in quanto forza democratica e progressista, diverso da quello che ha caratterizzato la precedente amministrazione comunale. Ma se è un déjà vu? L'architetto Palombi taglia corto: Siamo in campo con nomi eccellenti, che ufficializzeremo nelle prossime ore. Sarò io il candidato sindaco di Sezze, ha detto ieri sera.

LUCIDI

Già referente del gruppo civico Identità setina, Lucidi sta portando avanti la sua battaglia con una lista autonoma e trasversale. Qualcuno lo avrebbe visto negli ultimi mesi vicino alle posizioni sia di Di Palma che della Lega, ma ieri quando il Carroccio ha deciso di sostenere l'esponente di Bianco Leone, non ha palesato passi indietro. Per ora invita la cittadinanza a seguirlo nel suo consueto appuntamento Una chiacchierata alla panchina.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA