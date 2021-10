Martedì 26 Ottobre 2021, 05:02

Era fuggito ad un posto di blocco dei carabinieri che lo avevano inseguito per oltre 15 minuti attraversando le vie del centro di Latina, una fuga durante la quale aveva violato le norme del Codice della strada e messo in pericolo gli utenti fino a quando non era andato a schiantarsi contro un muretto di un esercizio commerciale rimanendo ferito. Ieri mattina Giorgio Rizzi, 21 anni, è stato condannato a tre anni carcere possesso ingiustificato di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. La vicenda oggetto del processo, che si è svolta con rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario risale al 31 maggio scorso: quel giorno, una volta conclusa la sua folle corsa, i militari dell'arma avevano perquisito lo scooter dove avevano rinvenuto una pistola calibro 9x21 provento di un furto messo a segno a Aprilia, un caricatore contenente 12 proiettili del medesimo calibro ed una parrucca. In sede di interrogatorio Rizzi si era difeso raccontando che il mezzo gli era stato prestato da un amico e che gli oggetti non gli appartenevano. Ieri mattina il processo nel quale al termine della sua requisitoria il pubblico ministero Daria Monsurrò ha chiesto una condanna a due anni e quattro mesi di carcere. Il giudice però, al termine della camera di consiglio, ha inflitto una pena maggiore vale a dire tre anni di reclusione.

E. Gan.

