Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Ha derubato un paziente prelevando del denaro dal suo conto con il bancomat che gli aveva sottratto mentre era degente in una struttura sanitaria. Protagonista del furto una infermiera in servizio presso la casa di cura Villa Silvana di Aprilia che ieri mattina è stata rinviata a giudizio con l'accusa di contraffazione di una carta di credito presa all'insaputa del legittimo proprietario. Paola Di Lorenzo, 42 anni, era impiegata presso la struttura sanitaria nell'agosto 2016 quando ad un anziano ricoverato era stata sottratto il bancomat utilizzato poi per prelevare la somma di 720 euro approfittando del fatto che era ricoverato in uno dei reparti della casa di cura. L'uomo però si era accorto quasi subito del denaro mancante ed aveva presentato una denuncia in seguito alla quale erano state avviate indagini che avevano portato a identificare quale autrice del furto l'infermiera che era anche riuscita a venire in possesso del Pin per utilizzare il bancomat. La donna ieri è comparsa davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario al quale il pm Giuseppe Bontempo ha chiesto il rinvio a giudizio. Il gup ha accolto l'istanza e l'infermiera, che è assistita dall'avvocato Eleonora Tulli, dovrà comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale Enrica Villani il 22 maggio del prossimo anno, data stabilita per la prima udienza del processo a suo carico.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA