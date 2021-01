Oggi alle 18 al Palazzetto dello Sport di Fondi occhi puntati sul derby di serie A2 femminile tra le padrone di casa dell'HC Fidaleo e la Cassa Rurale Pontinia. Una terza giornata che si preannuncia molto interessante: è l'esordio stagionale delle fondane (non giocano da quasi un anno), che hanno confermato in panchina Damiano Macera e in rosa hanno aggiunto il terzino sinistro argentino di passaporto spagnolo Antonia Rial e Savka Plavljanic, che sarà anche l'assistente del tecnico. Il Pontinia guidato da Marco Gianni, che nelle prime due partite ha ottenuto convincenti successi (in trasferta a Benevento e in casa contro il Conversano), è composto da tante giovani. A queste, però, sono affiancate assiduamente altre ragazze che stabilmente giocano anche in serie A Beretta: l'ex capitano rossoblù Conte, Podda, Bellu, Galletti, Rivard e Judge. «L'anno scorso siamo stati bloccati dall'emergenza Covid-19 nel nostro momento migliore ha dichiarato il mister fondano Macera - Questi primi match sono importanti per testare la condizione fisica». Sull'altro versante a parlare è il presidente Mauro Bianchi: «Credo molto nella squadra. Stiamo lavorando con un progetto forte che permette alle giovanissime di crescere in un torneo importante come l'A2».

