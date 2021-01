© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANOChi temeva il rischio di un deposito nucleare nazionale sul territorio pontino, magari proprio nell'area della centrale dismessa nel capoluogo, può tirare un sospiro di sollievo, almeno per adesso. Ieri infatti la Sogin ha pubblicato, dopo il via libera dei ministeri dello Sviluppo e dell'Ambiente, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito di scorie nucleari. Sono 7 le regioni in cui sono state individuate le aree più adatte: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia. Nel Lazio è indicata solo l'area di Viterbo, per adesso dunque non c'è nessuna ipotesi su Latina e provincia, probabilmente in virtù della vicinanza con il mare, in base ai criteri indicati per la scelta del sito.Immediatamente dopo la pubblicazione della mappa, come prevedibile, sono scattate le proteste degli amministratori di molte zone indicate come idonee. Dalla Sardegna alla Val d'Orcia, tutti sono già sul piede di guerra per evitare il deposito di scorie nucleari. Anche il Lazio si è fatto sentire con le parole di Massimiliano Valeriani, assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio: «La Carta include anche 22 siti nella provincia di Viterbo, che sarebbero potenzialmente validi per custodire le scorie nucleari italiane. Apprezzo l'impegno del Governo per porre fine ai ritardi nella ricerca di un deposito unico per lo smaltimento degli scarti radioattivi, ma il territorio del Lazio presenta già un quadro fortemente impattante legato all'inquinamento nucleare di origine industriale e medica. Questa regione ospita le due ex centrali nucleari di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, e di Borgo Sabotino, in provincia di Latina, oltre al Centro Ricerche dell'Enea Casaccia, nel Comune di Roma, dove si svolgono anche attività di studio e ricerca sulla medicina nucleare».Intanto continua la lunga operazione di dismissione della centrale di Latina. Ma è soprattutto l'area circostante che preoccupa per l'inquinamento delle falde, come sottolinea l'ambientalista Giorgio Libralato: «E' dal 2016 che non sono più state rese note informazioni sull'inquinamento delle falde nella zona. Non sembra nemmeno sia mai stata ritirata l'ordinanza del comune di Latina (commissario Barbato) per l'attingimento di acqua dai pozzi circostanti».La scorsa estate Sogin ha avviato la fase uno dello smantellamento del sito nucleare di Borgo Sabotino, la prima centrale nucleare costruita in Italia, nel 1958 e spenta nel 1987. La fase uno durerà sette anni e cambierà lo skyline della costa con l'abbassamento della quota dell'edificio reattore da 53 a 38 metri. Con i fondi del ristoro nucleare versati dalla Sogin verrà ricostruito il ponte sul Mascarello, inutilizzabile da oltre un anno per il passaggio da Foce Verde a Valmontorio.Marco Cusumano© RIPRODUZIONE RISERVATA