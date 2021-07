Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

L'INDAGINE

Parte da lontano e da un'altra indagine il coinvolgimento di Raffaele Del Prete nelle vicende elettorali della Lega nel capoluogo pontino. L'imprenditore infatti era finito in carcere nel dicembre 2017 nell'ambito dell'inchiesta Touchdown' che aveva portato all'arresto di 19 persone per associazione a delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, inchiesta che per lui si è chiusa con un patteggiamento della pena e una condanna a tre anni e due mesi di carcere.

Un ciclone che aveva determinato la caduta dell'amministrazione comunale di Cisterna guidata dal sindaco Eleonora Della Penna. Già allora dalle intercettazioni telefoniche era emerso l'interessamento di Del Prete per le campagne elettorali che vedevano in campo il partito di Salvini sia a Latina che a Terracina. «Nel corso delle indagini scrivevano all'epoca i carabinieri veniva rilevato l'impegno di Del Prete nelle liste di Noi con Salvini nelle città di Latina e Terracina dove aveva finanziato e diretto le campagne elettorali che avevano portato all'elezione in quei Consigli comunali di Matteo Adinolfi, suo commercialista e di Francesco Zicchieri, suo dipendente e amico».

Tale impegno è chiaramente finalizzato per gli investigatori ad accaparrarsi per la sua azienda, in cambio del sostegno elettorale a quel partito, i servizi di gestione dei rifiuti. In una conversazione telefonica intercettata il 19 maggio 2016 parlando con un consigliere comunale di Cisterna coinvolto anche lui in Touchdown' Del Prete gli chiede una mano su Latina per le prossime elezioni amministrative sottolineando che «Noi per Salvini l'ha fatta lui e che il coordinatore per Latina è il suo commercialista Matteo Adinolfi».

In un'altra conversazione della primavera 2016, anche questa intercettata, parlando con l'allora vicesindaco di Cisterna Alvaro Mastratoni si vanta di essere «l'unico ad essere riuscito a portare in piazza un leader politico», con riferimento, annotano gli inquirenti a Matteo Salvini, per poi chiedere «a Mastrantoni se in veste di consigliere provinciale può convalidare le firme per la presentazione delle liste».

La conferma di tale impegno per la Lega, i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma, la trovano nelle dichiarazioni del pentito Agostino Riccardo. «Siccome era un megalomane in quell'occasione mi regalò 2mila euro. Poi mi avrebbe fatto chiamare racconta il collaboratore di giustizia nell'interrogatorio del luglio 2018 - per andare a Latina Scalo nel Comune di Sermoneta dove aveva un'impresa di smaltimento dei rifiuti. All'appuntamento mi disse io non ho problemi economici, a me interessa solo che il partito di Salvini vinca le elezioni con la destra e che in ogni caso vinca il primo candidato della lista...». E a quel punto, all'epoca, il resto delle dichiarazioni era stato omissato dai magistrati. Oggi si comprende il peso che i racconti di Agostino Riccardo hanno avuto sulla nuova indagine. Del Prete, assistito dall'avvocato Dino Lucchetti, sarà ascoltato domani, 15 luglio, dal gip di Roma che ha firmato l'ordinanza cautelare e in quella sede racconterà la sua versione dei fatti. Emerge peraltro che già all'epoca delle dichiarazioni del pentito che lo coinvolgevano, la difesa dell'imprenditore aveva depositato un'istanza all'attenzione del sostituto procuratore del Tribunale di Roma Barbara Zuin per spiegare il suo rapporto con Agostino Riccardo al quale aveva trovato un lavoro nell'affissione dei manifesti su sua richiesta essendo disoccupato e avendo bisogno di guadagnare. Una versione che troverebbe conferma nei messaggi che i due si sono scambiati e che sono allegati all'istanza che finora non ha avuto risposta.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA