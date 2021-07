Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Si è spostata davanti al Tribunale del Riesame di Roma l'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che il 13 luglio scorso ha portato all'emissione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imprenditore dei rifiuti Raffaele Del Prete, del suo collaboratore Emanuele Forzan e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi, protagonisti secondo gli investigatori di uno scambio elettorale politico di tipo mafioso: soldi in cambio di voti con l'utilizzo di esponenti del clan Di Silvio. Ieri mattina si è tenuta l'udienza per discutere il ricorso presentato dal legale dell'imprenditore, l'avvocato Dino Lucchetti, contro l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare Bernadette Nicotra. In aula erano presenti anche i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta: Corrado Fasanelli, Claudio De Lazzaro e Luigia Spinelli. La difesa sostiene innanzitutto la contraddittorietà delle dichiarazioni di Agostino Riccardo, oggi collaboratore di giustizia dei magistrati della Dda e all'epoca dei fatti componente a tutti gli affetti del clan di Armando Lallà Di Silvio: il pentito ha infatti riferito della sua collaborazione con Del Prete nel 2016 quando venne contattato e ingaggiato per raccogliere voti a favore di Matteo Adinolfi che alle elezioni amministrative del 2016 per il rinnovo del Consiglio comunale di Latina guidava la lista Noi con Salvini. Il tutto in cambio di denaro, decine di migliaia di euro. La difesa ha inoltre contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di Del Prete che risalgono in realtà alla precedente inchiesta che lo ha coinvolto, Touchdown, e per la quale era stato arrestato nel 2017 e ha sottolineato che il progetto dell'imprenditore di aggiudicarsi l'appalto per la gestione dei servizio rifiuti a Latina se Noi con Salvini' avesse vinto le elezioni era irrealizzabile non avendo la sua società i requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto di un Comune con oltre 100mila abitanti. Infine è stata sottolineata la mancanza di esigenze cautelari e chiesto l'annullamento dell'ordinanza. A conclusione dell'udienza il Riesame si è riservato e molto probabilmente lo farà successivamente al 30 luglio, data per la quale è fissata l'udienza per discutere la posizione di Emanuele Forzan, collaboratore di Del Prete e in forza al gruppo consiliare della Lega alla Regione Lazio.

E. Gan.

