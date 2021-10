Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

Si chiama Pietro Del Duca il consigliere comunale di Sezze che ha ottenuto il numero più alto dei voti in queste ultimissime amministrative: 601 preferenze. Candidato con la lista Lucidi Sindaco, siederà in maggioranza. Ha 51 anni ed è medico internista, direttore del reparto di Malattie dell'apparato respiratorio dell'ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale.

Cosa ci fa un professionista così impegnato in Consiglio comunale? «Sezze è la mia città afferma - Gli ultimi anni non sono stati troppo entusiasmanti da un punto di vista amministrativo. Con i miei amici avevamo sempre pensato che un giorno ci saremmo dovuti mettere in gioco per il nostro paese. Quest'inverno confrontandoci con Lidano (Lucidi, il nuovo sindaco eletto) abbiano iniziato a ragionare in modo più approfondito. Ed eccoci qui».

Lei è new entry in Consiglio comunale, come se lo spiega questo successo? «Non mi aspettavo di ottenere il miglior risultato in termini di preferenze. E' stata una sorpresa. Ritengo che sia stato merito anche della mia famiglia. Mio padre medico e mia madre farmacista sono sempre stati al servizio della comunità. I voti ricevuti sono anche un attestato di stima nei loro confronti da parte dei concittadini».

Il primo degli eletti merita un posto in giunta? «Questo lo deciderà il sindaco. Non ne abbiamo ancora mai parlato».

E in effetti il discorso giunta sarà affrontato in questo fine settimana quando Lucidi incontrerà il gruppo di maggioranza. Qual è il progetto che più le piacerebbe venisse realizzato per Sezze? «Mi piacerebbe, forse per deformazione professionale, che il Comune favorisse il potenziamento dell'offerta sanitaria sul territorio».

In che modo? «Attraverso la costituzione di una fondazione, prendo ad esempio l'iniziativa del Comune di Gaeta e della Asl di Latina per realizzare all'ex ospedale Di Liegro un centro diagnostico pubblico. Anche noi all'ex ospedale abbiamo grandi spazi che vanno recuperati».

