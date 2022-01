Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:04

IL CASO

Speravano di essere perlomeno ascoltati, ma sono passati sei mesi e non è accaduto nulla. Sono i dodici firmatari di un esposto che l'estate scorsa è stato inviato al Comune di Sabaudia, all'Ente Parco, ai carabinieri forestali della Stazione di Sabaudia, e, per conoscenza alla Procura di latina, alla Prefettura e anche al Comando carabinieri tutela ambientale. Oggetto dell'esposto l'abbandono indiscriminato di rifiuti in pieno Parco nazionale del Circeo. «Una situazione di pesantissimo degrado ambientale dovuta all'abbandono di eternit, guaina, rifiuti edili nonché di immondizie varie nella zona di Quarto Freddo, la vasta area del Parco Nazionale del Circeo ricadente nei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, che va da Torre Paola a Mezzomonte»

Una situazione che «si protrae da anni». I rifiuti sono sempre lì, tranne quelli raccolti dai volontari raccontano ambientalisti e residenti che hanno firmato l'esposto. «»I rifiuti vengono poi stagionalmente ricoperti dalle foglie, dai rami, dalla terra, diventando invisibili e trasformando il territorio in una sorta di terra dei fuochi». Un paradosso. Quarto freddo è un luogo incantevole, stretto tra il lago di Paola e il Promontorio del Circeo, ma basta scavare qua e là a mani nude per veder saltare fuori lastre di eternit, plastica, bottiglie. Assurdo.

Però c'è un problema. Lo dicono subito i firmatari della denuncia. «La maggior parte dei terreni usati come discariche abusive sono privati» anche sae dimenticati da decenni perché vincolati e dunque non utilizzabili per costruire. «Una terra di nessuno, principalmente boschi non recintati, percorsi da bellissimi carrarecce e sentieri. Vengono percorsi abitualmente da persone a piedi, in bicicletta ed a cavallo per la bellezza dei luoghi: boschi di sughere e querce». Ma questi sentieri «non essendo chiusi da recinzioni, cancelli o ostacoli fissi, sono purtroppo facilmente accessibili da chi vuole sversare rifiuti di ogni tipo».

La genialità dell'esposto è che i firmatari hanno usato per geolocalizzare le microdiscariche abusive la stessa applicazione che abitualmente utilizzano runner e biker per tracciare le proprie escursioni. «Abbiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo - raccontano - mappato con l'applicazione Wikilock molti dei siti di sversamento immondizie, indicando per ognuno di essi un waypoint, allegando le foto del sito».

L'obiettivo era, ed è, porre il problema e mettere le basi per individuare una soluzione. Fino ad oggi si sono sentiti rispondere sempre la stessa cosa: «Sono terreni privati, non possiamo intervenire». Loro hanno replicato che Comune e Parco potrebbero individuare i proprietari delle aree e imporre loro il controllo e la pulizia. Perché eternit e altri rifiuti pericolosi non possono restare lì. «Dopo la rimozione è auspicabile che questi bellissimi sentieri possano essere fruiti al pari di altre zone del Parco con opportuna segnaletica» spiegano i firmatari. E concludono: «Vorremmo soprattutto che venisse affrontato una volta per tutte questo argomento, per una doverosa tutela di questa ampia porzione del Parco Nazionale del Circeo da troppi anni abbandonata a se stessa».

