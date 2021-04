17 Aprile 2021

L'INCHIESTA

Ha risposto alle domande del giudice e confessato la responsabilità di quei soldi chiesti a cittadini e imprenditori in cambio di autorizzazioni fasulle per poter acquistare droga. Nicolino De Monaco, il geometra del Comune di Latina sospeso sei mesi fa dal suo posto e arrestato la scorsa settimana dai carabinieri del capoluogo pontino nell'ambito dell'operazione Nico' dal suo soprannome è comparso ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, lo stesso che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare che lo ha fatto finire agli arresti domiciliari una settimana fa, per l'interrogatorio di garanzia.

Il 55enne, assistito dagli avvocati Giancarlo Vitelli e Alessia Righi, ha ammesso gli episodi che gli vengono contestati ed ha reso una piena confessione arrivando ad offrire al magistrato totale collaborazione. Secondo i risultati dell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Valentina Giammaria durante la quale sono state effettuiate intercettazioni telefoniche e ambientali il geometra all'epoca dei fatti impiegato presso il Servizio ambiente del Comune tra il dicembre 2019 ed il maggio 2020, utilizzando timbri in disuso dell'amministrazione, avrebbe preteso 4.550 euro da una 72enne di Latina per rilasciarle un'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Sempre per lo stesso tipo di certificazione avrebbe incassato altro denaro da altre tre persone, una di Latina e tre di Roma con seconde abitazioni nel capoluogo pontino.

Migliaia di euro utilizzati per acquistare droga per uso personale. Circostanze che ieri ha ammesso e per le quali la difesa ha chiesto una riqualificazione del reato in truffa alla luce del fatto che le autorizzazioni allo scarico delle acque rilasciate erano false. Peraltro questa non è la prima indagine nella quale De Monaco è coinvolto. Nel 2019 è infatti stato iscritto nel registro degli indagati proprio con l'accusa di truffa nell'ambito di un'inchiesta condotta dal sostituto procuratore Valerio De Luca per alcuni episodi analoghi a quelli che gli vengono contestati in questa sede vale a dire la richiesta di denaro in cambio delle autorizzazioni.

A conclusione dell'interrogatorio i legali hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari e nel frattempo hanno già depositato un ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento cautelare. Si è invece avvalso della facoltà di non rispondere Christian Pietrosanti, finito anche lui ai domiciliari con l'accusa di essere il pusher di De Monaco. Hanno invece risposto alle domande del gip Pietro Cannone, pensionato di 78 anni, Maurizio Ciucci, pensionato di 68 anni di Roma, e l'imprenditore di Latina, Aurelio Feola, posti agli obblighi di firma per una presunta concussione. I primi due, assistiti dall'avvocato Marcello Montalto hanno raccontato di essersi rivolti al geometra in totale buona fede per ottenere l'autorizzazione per le loro abitazioni in località Valmontorio.

Elena Ganelli

