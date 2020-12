IL BILANCIO

A Cerveteri la tromba d'aria, a Ladispoli le spiagge inghiottite dal mare. Sul litorale nord si contano i danni dopo le ultime ore di maltempo che non hanno concesso tregua. Nel territorio etrusco devastazione a largo Almunecar nella zona Madonna dei Canneti dove il passaggio del vortice d'aria ha sradicato alberi, distrutto diverse automobili parcheggiate, lesionato coperture di palazzine e attività commerciali. Si è temuto il peggio e solo per miracolo nessuna persona è rimasta coinvolta. Le immagini hanno fatto subito tornare alla mente il 6 novembre 2016, giorno in cui un tornado colpì pesantemente le due città provocando un morto e una trentina di feriti. I cittadini sperano di ottenere dei rimborsi in seguito ai sopralluoghi immediati di vigili del fuoco, protezione civile comunale e polizia municipale di Cerveteri che hanno lavorato sodo per rimuovere detriti e rami pericolanti. Sul litorale ladispolano, oltre a diversi pini e pali della luce crollati su alcune vetture in sosta, preoccupa tantissimo il futuro degli arenili divorati dalle mareggiate. I venti di scirocco di lunedì in particolar modo hanno messo a dura prova la sopravvivenza delle spiagge libere e quelle gestite dai privati. Inondato persino il lungomare. Anche ieri però le onde hanno accerchiato verande e cabine degli stabilimenti balneari. Demolite le passerelle per disabili realizzate la scorsa estate. A nord è critica la situazione di Torre Flavia e della Palude. A rischio l'avifauna migratoria. Molte specie di uccelli potrebbero abbandonare l'habitat naturale considerato che l'acqua marina è entrata a contatto con quella dolce. Ecco perché il comune di Ladispoli, in sinergia con Città Metropolitana di Roma Capitale, ha attuato un piano di emergenza provvedendo con delle ruspe di alcune ditte a riaprire i canali ostruiti. Si tratta però solo di un intervento tampone che nel giro di pochi giorni potrebbe essere di nuovo vanificato se non dovesse presto partire un progetto strutturale in difesa del tratto costiero. È ciò che si augurano anche gli operatori della categoria.

In via Fregene, è il caso dello Scorpion Beach, c'è chi è stato costretto a posizionare delle lunghe tavole di legno per non farsi portare via dalla corrente arredi e gazebo. Un'operazione fai-da-te avviata anche sul lungomare centrale di via Regina Elena allo stabilimento Molto. La forza distruttiva del mare ha colpito poi a sud, nell'area del bunker di Palo. Negli ultimi anni l'erosione ha scavato le dune mediterranee riportando alla luce gli scheletri degli antichi romani e le tombe a Cappuccina. Alcuni resti però potrebbero però non trovarsi più perché trascinati dalle mareggiate.

Emanuele Rossi

