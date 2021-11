Martedì 9 Novembre 2021, 05:02

SEZZE, LA STORIA

Manuel Coccia, 26enne di Sezze, da ieri a Maranello inseguendo il cavallino rampante. Con una laurea magistrale in Ingegneria meccanica, conseguita presso La Sapienza ad inizio anno con tanto di lode, ha varcato i cancelli della Ferrari per uno stage di sei mesi nella gestione sportiva della casa automobilistica italiana invidiata da tutto il mondo: «E' un sogno che si avvera», ha commentato emozionato.

L'ASSUNZIONE

Segnalato da un altro giovane ingegnere (Jacopo Rossi, di Latera in provincia di Viterbo) che lo ha preceduto di qualche anno nel suo stesso corso di studi ora assunto a tempo indeterminato in casa Ferrari - il 26enne setino guarda a questa opportunità per una prospettiva professionale nel settore amato sin da bambino, cercato e voluto negli studi. Una passione ereditata dal padre Enrico, meccanico di 60 anni, con licenza di costruttore di veicoli e restauratore di Ferrari d'epoca. Una rarità, almeno nel Lazio. «Mio padre nel 2008, quando io avevo 13 anni, realizzò spiega - il telaio del prototipo di auto monoposto da competizione progettato dal primo team universitario de La Sapienza per la Formula student. La mia passione per i motori è nata così. E da quel momento ho orientato i miei studi in questa direzione. Ho frequentato l'istituto Galilei di Latina, diplomandomi perito capotecnico specializzato in meccanica. Poi all'università mi sono laureato alla triennale in Ingegneria civile e industriale, proseguendo gli studi magistrali in Ingegneria meccanica».

LA GAJARDA

Negli ultimi anni universitari, Manuel Coccia è approdato nel team Sapienza Corse progettando con i suoi colleghi la monoposto Gajarda da mettere in gara al campionato Formula Student, una competizione internazionale che si è interrotta con l'inizio dell'emergenza Covid. «Nel 2019 ha raccontato Manuel abbiamo gareggiato senza pilota, avendo reso la Gajarda perfettamente autonoma. In Italia siamo arrivati primi in tutte le discipline. Siamo andati meglio che in Ungheria e in Germania». Ora lo attende un'altra sfida, da giocare al meglio nel reparto sportivo della Ferrari. «Manuel è un'eccellenza di Sezze, nostro orgoglio setino ha commentato Lola Fernandez, neo assessore con delega alle Politiche del lavoro - E' intenzione della nostra squadra di governo valorizzare le persone della nostra comunità, attuando un programma istituzionale che metta in risalto le eccellenze setine in ambito imprenditoriale e professionale. Perché valorizzare le nostre risorse umane in un'ottica meritocratica permetterà, non soltanto di valorizzare il territorio, ma anche di favorire la sua crescita sociale ed economica. Vorremmo offrire ai nostri giovani nuove e rinnovate opportunità di crescita professionale dentro e fuori del nostro paese. Debbono sapere che ovunque decideranno de andare qui o altrove, la loro comunità sarà sempre a loro supporto».

Rita Cammarone

