LE STORIE

«Quel giorno con il Papa a bordo è stato davvero speciale». Amedeo Bianchi, 56enne di Sabaudia, noto esponente del Pd, istruttore e pilot manager A330, ha concluso ieri il suo lavoro per l'Alitalia. Il 23 gennaio del 2019 era lui il capo pilota dell'aereo che ha condotto Papa Francesco a Panama: «Ho provato una forte emozione racconta con una persona che trasmette serenità, l'uomo di pace». Quindi un viaggio rilassante? «Non scherziamo risponde - Mai avuto un volo così impegnativo. Non dovevamo sbagliare nemmeno una virgola. Ci abbiamo messo mesi a prepararlo». Il suo ultimo volo con Alitalia risale al 18 agosto scorso e fino a ieri ha svolto incarichi direttivi in ufficio, per il passaggio ad Ita. Con 33 anni e mezzo di esperienza Alitalia, Bianchi è stato assorbito da Ita, ma ripartirà da zero.

«Non mi è stato assegnato alcun incarico di responsabilità spiega e il mio stipendio sarà ridotto di circa il 50%». Per anzianità potrebbe andare in pensione al compimento di 62 anni e 10 mesi, per contributi all'età di 61 anni. «Il calcolo pensionistico commenta dovrebbe essere effettuato sull'intero percorso professionale e non sull'ultimo periodo lavorativo». Quale futuro si aspetta in Ita? «Bella domanda. Diciamo che sono fiducioso». Lo dice per scaramanzia? «Molto».

IL RACCONTO

Salvatore Antoci, 57enne di Latina, attivista del M5S, pilota A 320 ieri ha condotto a Cagliari 115 persone e ne ha riportate a Fiumicino un aereo quasi pieno. L'Alitalia, che da oggi non esisterà più, è stata per lui una seconda pelle. L'ha indossata 22 anni fa quando da tenente colonnello ha lasciato l'Aeronautica Militare per mettersi alla cloche di aerei civili. «Sono arrivato in Alitalia racconta quando la compagnia iniziava la sua fase discendente. Nonostante non abbia mai toccato con mano le mie aspettative, sono stato ripagato di un'esperienza unica, grandissima, piena di emozioni».

L'AERONAUTICA

Con il senno di poi, lascerebbe ancora l'Aeronautica? «Sì, credo proprio di sì. Mi è piaciuta l'opportunità di vita, di aperture, di conoscere il mondo che mi ha dato Alitalia». Antoci non ha chiesto di passare ad Ita: «Condizioni troppo svantaggiose, prossime allo schiavismo spiega -: più servizi, meno riposo e stipendio dimezzato». Con i suoi voli hanno viaggiato campioni sportivi, politici e detenuti e tra questi anche Cesare Battisti, ma il ricordo che l'emoziona è di tutt'altra natura: «Trasportare gli organi da trapiantare afferma con un nodo alla gola è un'esperienza fortissima che mi commuove ogni volta che ne parlo, perché da un lato c'è la vita persa e dall'altro una nuova speranza di vita».

