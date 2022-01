Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

È una famiglia conosciutissima qualle di Nadia Bergamini, la donna uccisa dal genero. Le figlie, Stefania e Cristiana Cepollaro, hanno ereditato l'impegno nelle attività commerciali che aveva il padre, deceduto una quindicina di anni fa. Nadia era spesso al bar Le Bistro al Lido di Latina, nei pressi dello stabilimento Tortuga, gestito insieme a Stefania e nel quale lavorava anche il presunto assassino. Poi la donna si era ammalata e non si vedeva più nel locale, così come non andava più nella tabaccheria gestita da Cristiana, in piazza Moro. Le sorelle erano insieme, l'altra notte, quando i medici della neurochirurgia dell'ospedale Santa Maria Goretti hanno comunicato la triste notizia. Nadia aveva avuto problemi di salute tempo fa, faceva difficoltà a deambulare ed era un soggetto molto fragile. Perché il genero si sia accanito su di lei è qualcosa che nessuno riesce a spiegarsi, tra i familiari anzitutto ma anche tra i numerosi conoscenti delle donne titolari delle due attività commerciali. Molte le attestazioni di solidarietà ricevute da Stefania e Cristiana, distrutte dal dolore per quanto è accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA