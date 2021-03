7 Marzo 2021

Portare l'innovazione al centro della vita quotidiana della comunità: per questo è nato il FabLab Terracina che ha appena compiuto 2 anni. Ne parliamo con il responsabile Vittorio Rossetti. «Il Fablab Terracina nasce nel 2019 dalla sinergia tra l'Azienda Speciale Terracina e l'assessorato alle politiche sociali e scolastiche allora guidato dal sindaco Roberta Tintari. L'idea di base era un luogo in cui le idee potessero circolare liberamente e trasformarsi in progetti concreti e utili alla comunità, grazie all'innovazione tecnologica messa a disposizione di chiunque, dove l'unico limite fosse la fantasia». Stampanti 3D, macchine a taglio laser, vinyl cutter e banchi di prototipazione elettronica. Qui si può anche costruire un drone: «Non credere siano cose uscite da quale film di fantascienza, è solo il futuro a portata di mano». Qual è stata la parte più difficile per partire? «Grazie alla forte volontà dell'assessorato, dell'allora sindaco Nicola Procaccini e alle capacità organizzative dell'Azienda Speciale e del suo direttivo, il tutto si è realizzato al meglio e senza le solite lungaggini burocratiche. Abbiamo ricevuto molti complimenti anche dalla Regione Lazio, essendo il nostro l'unico fablab territoriale nato dal basso». E la città come ha risposto? «Dopo poco tempo abbiamo avuto un un'ottima partecipazione, arrivando nel primo anno ad avere una trentina di iscritti, tra varie professionalità e gente comune che cerca nel FabLab un luogo in cui poter portare avanti quei progetti personali da troppo tempi chiusi in chissà quale cassetto». Parliamo dei progetti realizzati. «Da Cura 3d con EsaGenius, affinchè gli asili gestiti dall'Azienda Speciale Terracina vengano ricoperti di un materiale autosanificante stampato in 3D, fino ad un progetto di protipazione di un sensore insieme a LightScience che possa funzionare da remoto e fare analisi del sangue in qualsiasi parte del mondo. Abbiamo da poco creato un progetto con l'Associazione LiberaMENTE-APS grazie al quale insegneremo a bambini con disordini del neurosviluppo ad usare le nostre stampanti 3D». Sono anche anche all'interno del liceo Leonardo da Vinci con «Musei in 3D». Ma Vittorio Rossetti ha un progetto nel cuore, quello «dello skateboard elettrico, pensato, sviluppato e costruito interamente nel nostro FabLab, pacco batteria compreso. È un piccolo passo verso la mobilità sostenibile a Terracina». Cosa sarà domani il FabLab? «Ad oggi vedo il FabLab come possibile fucina di StartUp, un luogo in cui da niente puoi creare la tua azienda e cambiare la tua vita. Il FabLab deve anche iniziare a rappresentare il punto fermo nella città e nel territorio per quanto riguarda l'innovazione e le sfide che l'Europa ci chiede di affrontare. Se le basi che stiamo gettando riusciranno a far presa, allora potremo permetterci di spostare i nostri limiti sempre una spanna più in là».

