19 Marzo 2021

I PROFILI

Gli arrestati dovranno rispondere a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione, delitti contro la pietà dei defunti e reati contro la persona. I loro ruoli nelle vicende del cimitero di Sezze sarebbero ben distinti ma ognuno degli 11 finiti in manette, stando alle ricostruzioni della Procura di Latina, sarebbe stato un vitale ingranaggio della perversa macchina di compravendita abusiva di tombe e loculi cimiteriali. Un giro d'affari dal valore di migliaia di euro il cui protagonista principale sarebbe, ancora una volta, l'ex custode del cimitero, Fausto Castaldi. L'uomo, classe 1956, nel luglio del 2019 era già risultato tra gli indagati nell'operazione Omnia1, con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile e favoreggiamento della prostituzione. Poco dopo l'inizio delle indagini il 65enne ha fatto domanda di pensionamento e ha lasciato definitivamente la residenza con piscina situata all'interno del cimitero. Tra gli arrestati anche suo figlio 41enne, Antonio Castaldi. Lunga la lista, poi, dei titolari di agenzie funebri finiti in manette: Fausto Perciballe, classe 1965 e Alfredo De Angelis, classe 1961, gestivano insieme l'agenzia Al.Fa, così come i fratelli Gianni e Giusino Cerilli, 51 e 64 anni, titolari dell'agenzia Cerilli, da ultimo Gianluca Giarlo, classe 1972, a capo dell'omonima ditta funeraria. Molto conosciuti in città, poi, anche i fratelli Antonio e Francesco Fanella, 48 e 46 anni, titolari della ditta specializzata in marmi Mas Marmi. Misura cautelare scattata anche per l'ex dipendente comunale Maurizio Panfilio, classe 1952, pensionato dal 2019 e per Andrea Redi, un imprenditore del settore funerario originario di Santa Maria Capua Vetere.

