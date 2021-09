Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

Da scenario al video rap che inneggiava al poter di un noto gruppo criminale operante a Latina, quello dei Travali, a spazio per rappresentazioni teatrali. Non era facile portare negli spazi aperti dei palazzoni popolari di viale Kennedy destinati al parcheggio delle auto uno spettacolo ma Regione Lazio e Ater ci sono riusciti mandando in scena qualche sera fa Oscar Biglia direttamente dal palcoscenico di Zelig Lab' nel lotto 46/47 delle case popolari di viale Kennedy.

Succede così che in un non luogo della periferia pontina le persone vincono la diffidenza e si avvicinano, prima in pochi poi piano piano la platea cresce: in prima fila ci sono i bambini, poi coppie e famiglie che assistono alla kermesse divertite. Il protagonista Oscar Biglia, da un palco tutt'altro che imponente ma sicuramente adatto al contesto, inizia richiamando motivi di canzoni che tutti conoscono così riesce a rompere il ghiaccio, poi arrivano le battute e il pubblico è ormai è completamente coinvolto in un evento che spezza la monotonia di questa fine estate. Biglia ha mestiere, con la battuta e con la partecipazione, coinvolge, avvolge. E' un teatro che non ha altro obiettivo che strappare un sorriso, far divertire la gente. E' un esperimento coraggioso quello di trasformare un parcheggio, in assoluto lo scenario più asettico e anonimo che si possa immaginare - a maggior ragione se esso appartiene al complesso de Le Vele di viale Kennedy - in un punto di ritrovo e socializzazione. Ed è un esperimento riuscito visto che l'altra sera nessuno è andato via fino a quando non sono passati i titoli di coda o meglio quando la performance dell'attore si è conclusa.

Così le immagini del gruppo di ragazzi giovanissimi che inneggiano ai Travali all'indomani dell'operazione Reset' che aveva portato al loro arresto esprimendo solidarietà nei loro confronti immagini per le quali Valentina Travali ha perso il beneficio degli arresti domiciliari tornando in carcere per essere poi condannata a sette anni e due mesi e che sono state diffuse anche su Youtube ora sembrano un po' più lontane mentre i residenti dei palazzoni di riappropriano degli spazi comuni.

«Sono felice di come le persone hanno risposto all'iniziativa spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina e voglio ringraziare la Regione, e in particolare l'assessore Massimiliano Valeriani per l'opportunità che ci ha dato di intervenire in questo complesso. Lavorerò conclude affinché sia possibile ripetere questa esperienza. Portare il teatro dalle persone o, semplicemente, riportarlo al suo posto tra la gente. Regione Lazio e Ater hanno messo in campo un modello per far vivere i quartieri e dopo l'area giochi questo percorso continua».

E. Gan.

