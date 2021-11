Martedì 16 Novembre 2021, 05:04

GLI APPUNTAMENTI

Commedie dal sapore agrodolce ed intensi monologhi teatrali, calde note jazz, contagiosi ritmi contemporanei e magiche atmosfere natalizie: sono alcuni degli appuntamenti previsti questa settimana nella provincia pontina.

TEATRO

Al Moderno di Latina, grande attesa per la coppia formata da Giobbe Covatta e Pino Quartullo in scena, da venerdì a domenica, con Hollywood Burger di Roberto Cavosi. La storia, ambientata in una mensa per artisti negli Studios ad Hollywood, vede protagonisti due attori mitomani alla deriva, ma ancora saldamente aggrappati al sogno del cinema. Una commedia che parla di film e pellicole, tra aneddoti , tensioni impreviste, rivelazioni inaspettate fino ad un finale paradossale. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Quartullo, è prodotto da La Contrada Teatro Stabile di Trieste di Livia Amabilino e vede sul palco anche l'attore Fausto Caroli. Orario degli spettacoli: venerdì alle 21, sabato alle 17 e 21, domenica 17:30. Ingresso intero 27 euro compresi diritti di prevendita; ridotto 25 euro. Informazioni e prenotazioni: 0773.660550 oppure www.modernolatina.it.

A Pontinia, sul palco del teatro Fellini, venerdì e sabato alle 20:45, Clemente Pernarella porterà in scena L'autobus di Stalin Worst case di Antonio Pennacchi, un monologo frutto di un articolato lavoro che l'attore ha realizzato con il celebre scrittore pontino scomparso lo scorso 3 agosto. Il testo nasce poco dopo l'invasione dell'Iraq del 2003 da parte degli Stati Uniti che dal 2001, dopo gli attentati delle torri gemelle, avevano avviato l'operazione Enduring freedom in Afghanistan. Sul palco ad accompagnare Pernarella, interprete e regista, i musicisti Massimo Gentile e Roberto D'Erme. Il prezzo è di 16,50 euro. Prenotazioni: www.fellinipontinia.it. L'arte teatrale abbraccia la solidarietà al comunale Luigi Pistilli di Cori dove, sabato alle ore 17 e alle 21, Liberi Teatranti e Teatranti A.P.S. presenteranno Chi è sto ShakeSpeare?, commedia brillante di Paolo Cappelloni diretta da Giampiero Bonomo. Info: 351.8599212.

MUSICA

Si alza il sipario sulla XXII stagione a cura del Latina Jazz Club Luciano Marinelli: sabato alle 21, all'auditorium del Circolo cittadino arriverà il Greta Panettieri Trio, una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale accompagnata da Andrea Sammartino al piano e Francesco Puglisi al contrabbasso. Il costo del biglietto è di 15 euro. Info: 329.1479487.

Proseguono i Concerti d'autunno del Campus Internazionale di Musica: venerdì alle 18 al Circolo cittadino di piazza del Popolo arriverà il Quartetto Hayenz che eseguirà musiche di Beethoven e Brahms. Prenotazione obbligatoria. Il prezzo del biglietto è di 10 euro. Info: 3297540544.

