Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

SERMONETA

Da antica foresteria per pellegrini a ostello vista mare in offerta speciale. Il Comune di Sermoneta, titolare dell'immobile, ha indetto un nuovo bando per la concessione del servizio di gestione della struttura extralberghiera che si trova in pieno centro storico. La procedura è già aperta sulla piattaforma telematica Net4market; c'è tempo fino al 29 novembre alle 13 per presentare eventuali offerte.

IL BANDO

La durata della concessione oggetto del bando è di 12 anni. Il canone annuo posto a base di gara è di 8.632,29 euro, Iva esclusa. La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Eventuali lavori di adeguamento funzionale da parte del concessionario potranno essere portati a scomputo dei canoni fino a un massimo di 12mila euro. Maggiori informazioni relative al canone di concessione da pagare al Comune di Sermoneta per l'utilizzo della struttura sono contenute nei documenti di gara.

Possono partecipare alla gara, oltre agli operatori economici (in forma singola o associata) in possesso dei requisiti richiesti, anche enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale e giovanile. In particolare per partecipare al bando indetto dal Comune di Sermoneta è necessario che i soggetti interessati abbiano svolto servizi analoghi alla gestione di ostelli, alberghi, residence, villaggi turistici e in generale qualsiasi altra struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera prevista dalla normativa di settore. L'esperienza richiesta in questo ambito è di almeno due anni solari, anche non consecutivi. Il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati sul sito del Comune di Sermoneta, sul portale della Provincia di Latina e sulla piattaforma Net4market.

LA STORIA

L'ostello nasce dal recupero architettonico di un antico convento che nel XIII secolo apparteneva a un priorato benedettino e rappresentava una importante foresteria per pellegrini in viaggio non solo verso Roma ma anche verso Santiago di Compostela, ha avuto modo di spiegare l'amministrazione comunale nell'aprile scorso, in occasione del precedente bando andato tuttavia deserto. Oggi il bando è stato rimodulato al fine di incentivare le offerte. Nel tempo l'immobile storico ha subito alterne vicende ed innumerevoli trasformazioni divenendo un'abbazia francescana e poi un ospedale militare. L'ostello, denominato San Nicola, è composto da stanze doppie, quadruple e dormitori che possono ospitare fino a otto persone con letti a castello.

LA QUERELLE

La struttura è stata gestita in passato e fino a marzo 2021 dall'associazione Hestia, presieduta nell'ultimo periodo da Roberto Lessio, già ex assessore all'Ambiente del Comune di Latina. Il rapporto con l'amministrazione comunale di Sermoneta, andato ben oltre la scadenza naturale del contratto, si è concluso con non poche polemiche. In particolare l'associazione, per tramite di Lessio, ha lamentato nei mesi successivi pretese economiche da parte del Comune che si sarebbero potute risolvere con un accordo, prima di finire citati in giudizio con il malcelato scopo le parole di Lessio - di escludere l'associazione dalla nuova aggiudicazione.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA