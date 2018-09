Roma, tornano le auto blu: Virginia ne ordina 100

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non è l'ultimo ruggito della casta, ma un atto protocollato dal Campidoglio a 5 stelle di Virginia Raggi: fate largo nei garage comunali, Palazzo Senatorio ha appena ordinato 93 vetture di servizio nuove di zecca. Insomma, riecco le auto blu, che in realtà da anni qui a Roma sono scolorite e si presentano in tonalità grigio chiara e che ora, con l'appalto appena varato dall'amministrazione pentastellata, si stingeranno ulteriormente, variando dal «bianco neve» al «solid white». Altro...