Filippo Nogarin, primo sindaco grillino di Livorno, anni 2014-2019, è pronto a traslocare a Roma? Raggi l'ha appena ingaggiata come consulente del Bilancio...«In realtà di concreto non so ancora niente, sono convalescente da un'operazione di un mese fa, arriverò a Roma fra qualche giorno».«Sì, sicuramente. Ma l'ufficialità me la sta dando lei».«Ma no, non è un paracadute per me. Bisogna vedere uno da dove arriva, cosa ha fatto, quale è stato l'impegno pregresso».«È stato decontestualizzato. Ho sempre dato risposte sincere, da uomo, ho raccontato il dolore in famiglia. Ma non faccio l'elemosina».«All'epoca le regole erano diverse, ho pensato che avrei potuto dare una mano agli amministratori dall'Europa. Sono stato il primo degli esclusi alle europee con oltre 32mila preferenze, nella circoscrizione del Centro. Che dire? È andata così. È chiaro che nello stato attuale avrei fatto altre scelte».«Sono di parte, dico che ha fatto un grande lavoro, non sempre visibile. La decisione di ricandidarsi è coraggiosa».«Vedremo, devo ancora studiare i numeri, lo stato dell'arte».«Per parlare delle cose, devo conoscerle. Prima mi faccia arrivare in città».