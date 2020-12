© RIPRODUZIONE RISERVATA

Io a Capodanno vado a trovare nonno e nonna poi torno per le dieci e faccio i botti». Ma dove, come? «Al parco, sotto casa, vicino al commissariato di polizia...», se ne sentono di belle, alla vigilia di questo anno che tutti vogliono dimenticare. Ma se fai i botti ti individuano, lanci un messaggio in cielo, è proprio quello che non devi fare.... «Tiro un petardo e scappo», così tanto per far finta che sia un Capodanno come gli altri. «Oppure portiamo una birra e guardiamo il tramonto sulla collinetta». Ma non potete! «Ci mettiamo in tuta, o con le bici, che cambia se invece del gatorade hai in mano una corona...». Chiacchiere. Per minimizzare, sdrammatizzare, approcciare a una notte che non si sa come prendere, che poi è meglio scherzarci su, «ho visto un tizio l'altra sera a piedi fermato all'una dalla municipale. Lo sai perché? Era nervoso. Davanti alle forze dell'ordine devi andare verso di loro, anzi chiedergli pure qualcosa, questo è il trucco...». Sarà pure così, ma meglio non rischiare. Anche perché un altro rischio è in agguato. «Sai ma', gira voce che la gente questo 2020 voglia buttarlo di sotto. Meglio non stare in strada, meglio che non lasci la macchina fuori. Può accadere anzi cadere di tutto». Ancora?raffaella.troili@ilmessaggero.it