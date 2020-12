MALTEMPO

Condizioni meteo ancora sotto stretta osservazione in tutto il Reatino e in città per il rischio maltempo che, lunedì, ha creato una vera e propria microemergenza culminata con la chiusura del nuovo tratto a Piè di Moggio della direttrice Rieti-Terni a causa di moduli e pannelli volati via per le forti raffiche di vento (fino a 60 km/h). Alberi abbattuti, allagamenti, rami pericolanti, tegole precipitate, danni da acqua, canali di scolo al limite del loro invaso, infiltrazioni e pannelli solari strappati via dai tetti. Se lunedì non è mancato nulla nella conta dei danni - sia in città che nella provincia - ieri il maltempo ha concesso una tregua facendo rientrare l'emergenza. Ma per le prossime 24 ore è ancora allerta meteo con bollino giallo. Ieri, a parte le piogge e la breve grandinata nelle prime ore del mattino, c'è stata una lunga pausa con precipitazioni, riprese nel tardo pomeriggio. Preziose ore di stop che hanno consentito il deflusso delle aree allagate e lo scolo delle strade invase dall'acqua.

GLI INTERVENTI

Ieri i tecnici comunali sono tornati al lavoro in viale Dentato all'altezza della rotatoria dove i tombini non riescono più ad accogliere e convogliare le acque piovane quando superano valori fuori dall'ordinario. «Stiamo prestando particolare attenzione anche alla situazione idraulica e idrogeologica - ha spiegato il coordinatore del Centro operativo comunale, Giacomo Ermini - per valutare eventuali criticità e intervenire. C'è una continua e costante attività di monitoraggio da parte delle squadre dei volontari della Protezione civile nelle aree cittadine più a rischio come in via Tancia dove lunedì si sono verificate numerose cadute di piante». Interventi dei vigili del fuoco per piante abbattute e rami pericolanti, soprattutto in Sabina. Rientrato l'allarme per i sottopassi di via Velinia e via Fratelli Cervi, mentre il fosso dei Bifolchi nella Piana Reatina non presenta ora livelli limite. Anche per oggi sono previste piogge e il Centro funzionale regionale della Protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse con allerta gialla. Per domani previsto un sensibile miglioramento. Almeno quello per un 31 dicembre da zona rossa.

E.F.

