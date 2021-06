SABAUDIA

Un punto di riferimento per chi ha problemi di sovraindebitamento e intende risolverli utilizzando la normativa vigente. E' questo l'obiettivo dello sportello per la gestione delle crisi da sovraindebitamento istituito dal Comune di Sabaudia grazie alla collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Latina che sarà a disposizione di cittadini, aziende e imprese agricole del territorio per fornire una adeguata informazione sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte in materia. L'iniziativa è stata formalizzata nei giorni scorsi con la firma di un protocollo il cui obiettivo è favorire e creare le condizioni affinché i soggetti sovra indebitati vengano informati dell'esistenza della legge sul sovraindebitamento ed avviati agli sportelli per una valutazione gratuita della loro posizione. «Con l'istituzione dello Sportello l'Amministrazione comunale intende offrire alla cittadinanza e alla classe imprenditoriale uno strumento di fondamentale importanza in un momento» hanno sottolineato il Presidente del Consiglio Gianluca Bonetti e il consigliere comunale Francesca Marino. «Grazie al Comune di Sabaudia e al sindaco Giada Gervasi per l'iniziativa che testimonia l'attenzione e la sensibilità verso un problema» ha spiegato il Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati Giacomo Mignano. «Le nuove norme entrate in vigore in materia di sovraindebitamento ha aggiunto Gianluca Carfagna, referente dell'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine forense - consentono una maggiore possibilità di accesso alle procedure che rappresentano lo strumento più utile per affrontare ed uscire dallo stato di crisi». Lo sportello riceve su appuntamento il giovedì dalle ore 15 alle ore 18, informazioni al numero 0773-666595, sovraindebitamento@ordineavvocatilatina.it.

E. Gan.

