Domenica 29 Agosto 2021, 05:01

APRILIA

Mancati pagamenti delle fatture e crediti liquidi ed esigibili per oltre 3 milioni 300mila euro. Così la Casa di Cura Città di Aprilia è costretta, dopo vari solleciti alla Regione Lazio, ad annunciare la chiusura e la cassa integrazione per 134 dipendenti. In una lettera indirizzata alla Regione Lazio e alla Asl, al sindaco di Aprilia e anche alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, la direzione amministrativa della struttura sanitaria, rappresentata da Alessandro Sirri, mette nero su bianco il fatto che l'annunciata cessazione dei servizi è determinata in via esclusiva da una «gravissima situazione finanziaria» dovuta appunto al mancato pagamento delle fatture per i servizi erogati. Nel testo vengono inoltre riepilogati tutti i crediti non riscossi, a partire da quelli dell'anno 2020 che ammontano a 1.615.976 e per i quali la Regione Lazio avrebbe dovuto autorizzare la fatturazione entro il 30 aprile scorso. A giugno la clinica aveva sollecitato l'adempimento di questa formalità amministrativa che avrebbe di fatto liberalizzato l'emissione delle fatture e consentito il pagamento del credito. Ma al sollecito non c'è stata risposta. Una situazione analoga riguarda anche il 2021. La Casa di Cura aveva emesso fatture relative al periodo di gennaio e giugno chiedendo alla banca un'anticipazione delle fatture per le quali era però necessaria una certificazione da parte della Asl che, evidentemente, non è arrivata. La direzione parla dunque espressamente di gravissima e illecita omissione di atti d'ufficio. A questa situazione si è aggiunta la protesta della Fp Cgil per il mancato pagamento degli stipendi agli operatori. E ad oggi la clinica annuncia che alla data del 15 ottobre «saranno avviate le procedure per la chiusura e cessazione dell'attività, che riguarderanno: la chiusura del presidio di pronto soccorso, la cessazione delle prestazioni per acuti e quella dei servizi ambulatoriali e la chiusura della elisuperficie». Oltre a questo si aprirà la cassa integrazione per 134 dipendenti.

Laura Pesino

