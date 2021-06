Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Un altro campanello d'allarme sulla circolazione in Italia della variante Delta del Covid è suonato ieri in provincia di Latina, esattamente ad Aprilia. Accertati 17 casi dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, a cui nei giorni scorsi si era rivolta la Asl pontina per l'approfondimento di positività sospette. E ieri è arrivata la conferma. I 17 casi di variante Delta sono tutti riconducibili a un link originato da una donna infettata a fine maggio, probabilmente durante i suoi viaggi a Roma per motivi di lavoro.

Il virus portato in casa ha interessato tutti i famigliari conviventi e un loro contatto adulto presso un asilo che ha finito per coinvolgere anche due bambini e i loro genitori. Ma la catena, subito tracciata dal dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina che ha posto tutti in isolamento, si è spezzata soltanto in un successivo passaggio, ovvero in un doposcuola nello stesso comune. Qui una dipendente, contatto dei famigliari dei bambini dell'asilo, è risultata positiva nonostante già vaccinata con prima e seconda dose di Astrazeneca. Sarebbe stata lei a trasmettere la variante Delta del Covid a un bambino di 2 anni, unico positivo del doposcuola.

GIÀ GUARITI

Ad eccezione del bambino del doposcuola che risulta ancora positivo, e che si trova in isolamento con i suoi famigliari, le altre 16 persone (compresi gli altri due minorenni) interessate dalla variante Delta si sono negativizzate. Una buona notizia che si aggiunge al fatto che nessuno di loro ha necessitato di trattamento sanitario, tutti asintomatici. «La situazione è sotto controllo», ha commentato ieri il dottor Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di Prevenzione della Asl, che ancor prima di ricevere il responso dallo Spallanzani, ha prestato la massima attenzione al link apriliano, ma anche agli altri casi particolari che si sono registrati a Maenza e a Sabaudia per i quali la Asl «resta in attesa dell'esito dell'approfondimento richiesto all'Istituto nazionale per le malattie infettive».

Alla luce del trend sulla variante Delta registrato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la Regione Lazio, già l'altra sera, ha comunicato l'anticipo di tutti i richiami con il vaccino Astrazeneca, a partire da luglio. Gli utenti riceveranno un messaggio con la nuova data.

IL BOLETTINO

Ieri, in provincia di Latina, sono stati conteggiati cinque nuovi casi Covid, attribuibili alla giornata di mercoledì a fronte di 363 tamponi processati. Un dato in calo visto che nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati venti. In base all'ultimo bollettino della Asl, la distribuzione sul territorio dei nuovi cinque casi è risultata la seguente: un contagio a Cisterna di Latina, uno a Fondi e due a Formia e uno a Monte San Biagio. Zero i decessi, per il settimo giorno consecutivo, zero i ricoveri e 117 le persone guarite.

Nella giornata di mercoledì, presso gli hub pontini, sono state somministrate 5.091 dosi di vaccini anti-Covid; ieri pomeriggio, ad operazioni non ancora concluse, i contatori di Salute Lazio hanno registrato in provincia altre 4.255 inoculazioni, portando il totale delle dosi somministrate dall'inizio della campagna a oltre 355mila e il totale degli immunizzati a quota superiore a 121mila.

Rita Cammarone

