LA SITUAZIONELa flessione della curva è durata appena due giorni, poi i contagi sono più che raddoppiati superando di nuovo quota 200. La situazione continua dunque ad essere altalenante sul territorio pontino, anche a fronte di un numero di tamponi sostanzialmente stabile. Il bollettino della Asl di ieri ha segnalato infatti 247 nuovi cittadini positivi distribuiti in 24 comuni, con i numeri più consistenti concentrati tra Latina, Aprilia e Terracina. Nel comune capoluogo si contano 55 casi, ad Aprilia 51, a Terracina 28, a Cisterna 20, a Formia 19 e a Sezze 16.Nel resto dei comuni l'incremento è a una sola cifra: otto casi a Priverno, sette nel comune di Minturno, seia Gaeta, cinque a Fondi e a Pontinia, quattro a San Felice Circeo, tre a Itri, Maenza e Sermoneta, due a Bassiano, Castelforte, Cori, Monte San Biagio e Norma, uno rispettivamente a Prossedi, Roccagorga, Sonnino e Spigno Saturnia.La lista dei contagi si allunga ancora e, considerati i dieci mesi di pandemia, arriva a contare 17.258 cittadini pontini contagiati dal covid, di cui 285 deceduti a causa delle conseguenze dell'infezione. Nei soli primi 13 giorni del mese di gennaio le persone contagiate sono state 2714, con una media dunque di circa 200 nuovi positivi al giorno, un dato che ha destato particolare allarme nella Asl e che è stato oggetto di confronti con la Regione Lazio.Sono due inoltre le vittime riportate nel bollettino nelle ultime 24 ore: si tratta di due pazienti residenti a Sezze e Terracina, entrambi 90enni e ricoverati in ospedale. Le guarigioni invece sono state appena 24, per un totale di circa 10mila persone che sono riuscite a lasciarsi il covid alle spalle.L'indice Rt in provincia si mantiene mediamente sotto quota uno, ma l'andamento della curva continua ad essere attentamente monitorato e a richiedere un complesso di lavoro di contact tracing nel tentativo di isolare e contenere i contagi.Un ultimo sguardo ai dati del Lazio: complessivamente nella regione i tamponi sono stati 13mila e hanno riportato 1612 casi positivi (+231 rispetto alla giornata precedente), 41 decessi e 1935 guariti. Se in totale i casi esaminati nella regione sono stati 183.908 nei 10 mesi di pandemia, la quota complessiva dei pazienti guariti ha superato le 100mila unità e gli attuali positivi sono al momento 78.223. I casi sono comunque in aumento, così come i ricoveri che sono 2892 a cui si aggiungono i 313 pazienti in terapia intensiva. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è all'11%, ma se si considerano anche i test antigenici rapidi la percentuale scende al 5%.Laura Pesino