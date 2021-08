Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Trentotto nuovi casi di covid fra i residenti della provincia di Latina su un totale di 521 tamponi processati. E cinque ricoveri ospedalieri, tra cui quello di un altro bambino piccolissimo. Dopo il caso del piccolo originario di Formia ricoverato nei giorni scorsi al Bambino Gesù di Roma per una polmonite da Covid, ora finisce in un ospedale della Capitale anche un altro bambino residente a Terracina, risultato positivo. Non ha neanche due anni ed è arrivato al Goretti con i sintomi della malattia. I sanitari hanno disposto il suo trasferimento insieme alla madre, vaccinata con doppia dose di Pfizer ma risultata per ora positiva al test rapido e con lievissimi sintomi. Il tampone molecolare dovrà ora confermare il contagio della donna mentre è partita l'attività di tracciamento disposta dal dipartimento di prevenzione della Asl per cercare di risalire all'origine del contagio e contenere il focolaio. Nelle prossime ore anche il padre del piccolo, al momento completamente asintomatico, sarà sottoposto a tampone. I ricoveri ospedalieri in tutta la provincia, così come nel resto della regione, stanno aumentando nonostante la curva dei contagi non abbia registrato picchi significativi. Fra i 38 nuovi positivi, sette sono stati accertati nei comuni di Latina e Terracina, cinque a Fondi, tre ad Aprilia e Priverno, due a Formia, Gaeta e Monte San Biagio, uno infine a Castelforte, Itri, Minturno, Pontinia, Sermoneta, Sezze e Sonnino. Numeri che portano il totale di agosto a 752 contagiati. Sono state 48 le guarigioni, 1.818 le dosi di vaccino somministrate e i decessi restano invece fermi a quattro dall'inizio del mese. Ma 16 persone sono state ricoverate per il Covid nei primi tre giorni della settimana, in linea con un incremento che è ben evidente dall'analisi settimanale dei dati. Nei sette giorni compresi tra l'11 e il 17 agosto sono stati 296 i casi complessivi registrati nei comuni della provincia, a fronte dei 332 della settimana precedente. Un lieve calo dunque, a cui corrisponde però un raddoppio dei ricoveri. I pazienti che hanno avuto necessità di cure ospedaliere sono stati infatti 29, a fronte dei 20 e dei 16 delle prime due settimane del mese. Salgono poi a 159, rispetto alle precedenti 70, le nuove guarigioni mentre crollano da oltre 24mila a 17mila le vaccinazioni effettuate negli hub pontini. Analizzando infine i numeri dei singoli comuni spiccano i 58 casi di covid registrati in soli sette giorni dal comune di Aprilia, i 47 di Terracina e i 43 della città capoluogo. Sono stati poi 23 i positivi a Cisterna e a Fondi, 20 quelli di Formia e 15 quelli di Sezze, 11 quelli di Gaeta. A conti fatti sono solo 10 i comuni che negli ultimi sette giorni non hanno registrato contagi.

Laura Pesino

