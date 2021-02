© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEE' trascorso un anno dall'inizio della pandemia e l'emergenza, tutt'altro che finita, ha costretto a fare i conti con la vita che cambia e anche con nuove fragilità e nuovi disturbi che l'isolamento sociale ha inevitabilmente acuito. A farne le spese sono soprattutto i minori, con particolare riferimento alla fase delicata della preadolescenza, che ha visto un aumento preoccupante di nuovi utenti che si sono rivolti al servizio di Neuropsichiatria infantile della Asl. La Uoc, diretta dalla dottoressa Anna Di Lelio che è anche direttrice facente funzioni del dipartimento di Salute mentale, non ha mai interrotto il lavoro e anche nelle fasi più critiche dell'emergenza e durante il lockdown dello scorso marzo, ha riprogrammato e rivoluzionato i servizi per non abbandonare i rapporti con i pazienti.Gli specialisti, dotandosi di piattaforme web, computer e telecamere messe a disposizione dall'azienda sanitaria, hanno continuato a chiamare gli utenti più fragili e vulnerabili partendo da coloro che già presentavano una sintomatologia clinica patologia. «Questo ha indubbiamente fatto la differenza nella nostra provincia spiega la dirigente e ci ha consentito di monitorare ogni situazione a rischio aiutando le famiglie a gestire le difficoltà. Il lavoro da remoto ha indubbiamente cambiato l'intero servizio della Neuropsichiatria infantile, permettendo non solo di seguire situazioni già in carico ma anche di compiere nuove valutazioni. La pandemia insomma, seppure nella difficoltà, ci ha dato l'opportunità di riorganizzarci e migliorare. Abbiamo visto l'importanza che può avere raggiungere gli utenti a casa, riuscire a fare ad esempio un collegamento con la presenza di entrambi i genitori separati. I percorsi si sono indubbiamente velocizzati, a dicembre siamo entrati ufficialmente in un sistema di televisite di controllo riconosciuto dalla Regione Lazio: con la ricetta de materializzata fissiamo un appuntamento per un paziente che deve essere controllato, poi inviamo al genitore il numero di prenotazione e fissiamo delle agende dedicate per gli incontri sulla piattaforma online. Oltre a questo non abbiamo rinunciato alla formazione dei nostri operatori. Questa è la cosa migliore avvenuta con la pandemia, che abbiamo tutta l'intenzione di continuare a portare avanti anche quando sarà tutto finito».Certo è che l'emergenza sanitaria legata al covid ha però amplificato i problemi dei pazienti con riconosciute fragilità e già in carico alla Neuropsichiatria infantile e ha portato a un aumento di circa il 30% di utenti nuovi. «L'isolamento sociale, la chiusura, la paura, la sospensione dalla scuola e le restrizioni in casa spiega la dottoressa Di Lelio hanno causato peggioramenti nelle patologie già esistenti e fatto emergere tutta un'altra serie di casi che erano prima sconosciuti al nostro servizio. Abbiamo visto ragazzi che si tagliano, atti di autolesionismo, ideazioni suicidarie, disturbi depressivi e anche tanti disturbi già gravi da condotta alimentare. Solo in un mese, nella città di Aprilia, sono arrivati 15 nuovi ragazzi con problemi analoghi, sono tantissimi. La fascia più colpita è quella della preadolescenza, dai 12 anni in su, la più rischiosa. Ma abbiamo notato che l'età si sta abbassando. Prima i disturbi emergevano verso i 13 anni, ora si abbassa la fascia di emergenza. Un altro rischio amplificato dal covid è l'uso non corretto di dispositivi elettronici, ci sono ragazzi che restano chiusi nella stanza e che hanno sviluppato una dipendenza dal mondo virtuale, da internet e giochi ormai senza controllo. Alcuni dei casi che vediamo, per ogni tipo di patologia, richiedono interventi intensivi e integrati, in alcuni casi con ricoveri in strutture riabilitative».Il covid ha purtroppo frenato interventi e terapie di gruppo ma la dirigente della Neuropsichiatria infantile ha tutta l'intenzione di riprendere anche questo servizio e di istituire nuovi centri sul territorio, oltre ad Aprilia, dove si sta cercando una nuova struttura, anche Latina e Gaeta, mentre lo storico centro di Priverno continua a lavorare a pieno regime. «La pandemia è indubbiamente un evento traumatico prolungato precisa ancora Anna Di Lelio e non sappiamo ancora che effetto avrà. Non è passato e ne subiremo ancora le conseguenze».Laura Pesino© RIPRODUZIONE RISERVATA