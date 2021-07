Venerdì 23 Luglio 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Continua a correre veloce il virus in provincia, diffondendosi soprattutto fra i più giovani. Da due giorni la Asl si attesta sulla soglia dei 50 casi, 56 ieri per la precisione. E la direttrice della Asl Silvia Cavalli precisa subito che 40 dei nuovi contagi hanno meno di 30 anni. Il punto della situazione lo fa in occasione della cerimonia di premiazione dei sanitari che da oltre 500 giorni sono impegnati nella lotta alla pandemia, sia nella gestione ospedaliera e nel contenimento del contagio sia nella campagna vaccinale: «I numeri sono in risalita spiega e la fascia tra i 20 e i 30 anni è quella maggiormente esposta e foriera della circolazione del virus. Molti ragazzi poi sono omertosi e quando appartengono a un cluster non stanno collaborando come dovrebbero con il dipartimento di prevenzione. Questo atteggiamento è poco comprensibile. Li invito quindi ad essere collaborativi e a fidarsi dei nostri sanitari perché ricostruire le catene di contagio è fondamentale per cercare di fermarle».

Le nuove positività accertare ieri sono inoltre concentrate per la gran parte in tre comuni pontini: 15 sono a Gaeta, 13 a Latina e 12 nella città di Formia. Altre quattro sono state accertate a Terracina, due ad Aprilia, Sabaudia e Sperlonga, una nei comuni di Cisterna, Fondi, Lenola, Minturno, Priverno e San Felice Circeo. Il conto del mese di luglio arriva così a sfiorare quota 300. Si tratta per la quasi totalità di contatti amicali, tutti locali, risultato evidentemente di assembramenti e del mancato uso della mascherina, per i quali sarebbero auspicabili maggiori controlli predisposti dal comuni.

La situazione comincia ad essere preoccupante per tre comuni in particolare: Formia, Gaeta e anche San Felice, dove l'elevato e soprattutto rapido aumento dei casi negli ultimi giorni fa ipotizzare la circolazione della variante Delta. E se la crescita continuerà a questi ritmi anche nelle prossime settimane il rischio di istituire nuove zone rosse in piena estate non è poi così lontano. Al momento però sul territorio non si registrano nuovi decessi per il covid e anche i ricoveri (ieri altri tre al Goretti) restano sotto la soglia di guardia. Si continua invece a vaccinare al ritmo di circa 6mila dosi al giorno, «uno sforzo gigantesco commenta la direttrice della Asl Silvia Cavalli per la nostra azienda ospedaliera». La regione Lazio intanto conta, nell'arco delle ultime 24 ore, poco meno di 800 nuovi casi, che porta a superare i 5mila attuali positivi. «Rivolgiamo un appello ai giovani rincara l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato la gran parte dei positivi sono loro, che non si sono vaccinati o non hanno completato il ciclo. E' importante farlo per prepararci all'autunno». Al momento però la pressione sui ricoveri, tanto in area medica quanto nelle terapie intensive, resta sotto controllo: «Questo dimostra aggiunge che i vaccini funzionano, perché la maggior parte degli over 60 si è immunizzata e non ha complicanze che portano al ricovero o al decesso».

Laura Pesino

