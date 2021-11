Martedì 23 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Scende di poco sotto quota 100 il numero dei nuovi contagi in provincia di Latina, ma a fronte di un numero decisamente inferiore di tamponi processati (327 in totale). Nonostante la giornata del lunedì abbia fatto registrare sempre numeri molto bassi, i nuovi positivi ieri sono stati 87, dopo un fine settimana in cui la curva aveva superato la soglia dei 120.

Analizzando nel dettaglio la distribuzione, mentre ad Aprilia l'incremento sembra avere una battuta d'arresto, continuano a crescere i contagi nella città capoluogo. Nelle scorse 24 ore infatti Latina ha contato 39 casi, altri 11 sono stati accertati a Cisterna, otto ad Aprilia. Più della metà dei nuovi positivi si concentra dunque ancora nel nord del territorio pontino, in soli tre comuni. Nel resto del territorio invece sono 11 i comuni interessati, ma i contagi sono più contenuti: sette a Fondi, sei a Terracina, quattro a Sermoneta, tre a Pontinia, due a Sezze e Sonnino, uno solo a Cori, Formia, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci e Sabaudia. Dall'inizio del mese il conto complessivo arriva già a 1.700, un dato paragonabile negli ultimi mesi solo a quello dello scorso maggio.

MASCHERINE

Se il comune di Aprilia, quello che fra tutti aveva presentato un'incidenza maggiore di contagi, ha optato per una proroga dell'obbligo della mascherina all'aperto per almeno altri sette giorni, a preoccupare sono però ora anche le situazioni di Latina e soprattutto di Cisterna, dove il virus continua a diffondersi velocemente tra le famiglie e non risparmia i bambini delle scuole. L'andamento nei comuni dei nord e nel capoluogo è attentamente seguito dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. L'incidenza sale ma gli indici sono per il momento entro i valori di guardia, motivo per cui non si è ancora optato per una scelta analoga a quella di Aprilia. E' chiaro però che se la situazione dovesse peggiorare ancora nelle prossime settimane, non si escludono interventi anche in questi casi.

L'APPELLO

Il richiamo della Asl è ancora alle vaccinazioni. Nei giorni scorsi la direttrice generale Silvia Cavalli, insieme al sindaco Damiano Coletta, era intervenuta proprio lanciando un appello alla popolazione ad abbandonare ogni paura e a scegliere di vaccinarsi, con prima dose per chi non ha ancora aderito alla campagna o con la terza nel caso in cui siano già trascorsi 180 giorni dall'ultima somministrazione ricevuta. Intanto, nelle scorse 24 ore sono state 732 le dosi effettuate. Poco più della metà (391) sono state terze dosi, 206 invece le seconde, mentre le prime sono state 135. Il bollettino di ieri non ha segnalato nuovi decessi, che restano fermi a 15 dall'inizio di novembre e a 664 dall'inizio della pandemia, né nuove guarigioni. I ricoveri all'ospedale Goretti sono stati invece tre, mentre un quarto paziente è stato trasferito a Roma. Un ultimo dato infine riguarda il Lazio, dove i nuovi positivi sono stati 940 su poco più di 27mila test. Nella regione dunque il rapporto tra positivi e tamponi sale al 3,4%.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA