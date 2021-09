Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

Salgono a 39, su oltre 450 test tra molecolari e antigenici, i nuovi contagi comunicati ieri dalla Asl di Latina, un dato che risulta in salita rispetto a quelli degli ultimi giorni. Per quanto riguarda la distribuzione, cinque positivi sono a Terracina, quattro rispettivamente a Gaeta, Itri e Latina, tre nei comuni di Aprilia, Formia e Minturno, ancora due a Cisterna, Fondi, Sabaudia, Sezze e Ventotene, mentre un solo contagio è stato registrato a Monte San Biagio, Priverno e San Felice Circeo. Dall'inizio di settembre sono stati 475 i casi di covid accertati sul territorio pontino ma non è stato registrato nessun nuovo decesso. Nelle ultime 24 ore inoltre è stato riportato un solo ricovero in ospedale mentre le guarigioni sono state 47. Risalgono le somministrazioni di vaccino, che ammontano 2.153. Intanto, secondo l'analisi dell'andamento settimanale, la curva del contagio appare ancora in discesa. I casi di covid accertati tra i comuni pontini nel periodo compreso tra l'8 e il 14 settembre sono stati infatti 202 a fronte dei 234 precedenti. Anche negli ultimi sette giorni non ci sono stati decessi legati al virus e sono ulteriormente diminuiti anche i ricoveri: sette contro i 12 della settimana precedente. Quanto al numero dei pazienti guariti, sono stati 272 rispetto ai 526 della settimana prima mentre le vaccinazioni sono crollate da circa 16mila alla metà. Uno sguardo anche alla distribuzione dei contagi nei vari comuni: dall'8 al 14 settembre il numero più alto di positivi è arrivato da Lenola, dove ha però inciso il cluster all'interno della casa di riposo che ha contato complessivamente 42 contagiati, tra cui quasi tutti gli ospiti. Segue Aprilia che ha avuto 39 casi in una settimana, poi Latina con 28, Fondi con 21 e Terracina con 14, mentre sono saliti a 14 i territori che non hanno avuto nuovi positivi.

